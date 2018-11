„Zítra to spustíme.“ Studenti si připomínají sto let republiky hrou Václava Havla

V noci z 27. na 28. října 1918 připravoval Alois Rašín vyhlášení samostatného státu. Co přesně se v jeho bytě tehdy dělo, historici nevědí dodnes. Svou představu o tom měl Václav Havel. A promítl ji ve hře Zítra to spustíme.

„Chtěl to napsat tím příjemnějším způsobem, aby to nebylo těžké divadlo, aby to bylo takové, že si člověk řekne: vždyť to by se mohlo stát i v mém obýváku,“ vnímá hru režisér z Gymnázia Arabská v Praze Jakub Šenkeřík.