Jsme na dobré cestě vrátit se na špičku Evropy, říká Babiš. Podle Zemana by se měly slavit úspěchy i porážky

Witowská: Čtyři osobnosti československé historie získaly poctu formou speciálního zákona o zásluhách – byli to Masaryk, Beneš, Štefánik a Havel. Je v naší stoleté historii ještě někdo, kdo by si takovou speciální poctu zasloužil?

Zeman: Víte, na co se ptáte? Neříkejte mi, že to nevíte, paní Witowská. Tomáš Masaryk veřejně prohlásil, že vůdce domácího odboje byl Antonín Švehla, a toho si nikdo nevšiml, a tak jsem se rozhodl dát mu nejvyšší české vyznamenání, abych tuto chybu napravil. Víte, proč si ho nikdo nevšiml? Protože to byl člověk, kterému se říkalo, že je mistr kompromisu, byl to člověk, který dokázal vést koaliční jednání tak, že vznikla pověstná koaliční pětka, a konečně, a to je možná ze všeho nejdůležitější, byl to člověk, který zdůrazňoval význam politických stran. To se dnes moc nenosí díky takzvané nepolitické politice. A řekl jednu krásnou větu a tu v těch citátech nemáte: Každá diktatura začíná zrušením politických stran.

Witowská: Pane premiére, vy byste našel v historii nějakou osobnost, která by si zasloužila speciální zákon o zásluze pro stát?

Babiš: Myslím, že ta čtyři jména jsou správná. Ale ještě k těm oslavám. Myslím, že bychom si měli připomenout sto let založení našeho státu, ale oslavy by měly mířit hlavně do budoucnosti. Měli bychom připomenout hlavně mladé generaci, že to vybojování samostatného státu, které je pro ně samozřejmost, či svoboda a demokracie, to se také muselo vybojovat, že to samozřejmé není. Byl jsem teď v zahraničí a jeden český student se mě zeptal v diskusi, proč se má po studiích vrátit domů. Byl jsem v šoku.

Witowská: Co jste mu řekl?

Babiš: Řekl jsem mu, že proto, že přece jste u nás doma vyrostl, chodil jste tam do školy, i zdarma, teď jste sice s Erasmem venku, ale máte tam přece rodiče, prarodiče a musíte být hrdý na naši vlast, na zemi, kde jste se narodil a tak dále. To si myslím, že je důležité, mluvit hlavně o budoucnosti, mluvit o tom, že i když můžeme mít různé názory, jak říká pan prezident, ta Slavia a Sparta, za hranicemi musíme být pyšní na naše lidi, protože uspěli vlastně všude na světě. Máme být na ně hrdí a také na naši vlast i naši historii. Spíš bych to viděl pozitivně do budoucnosti.

Witowská: Sám říkáte, že je to velké jubileum, sto let od založení samostatné Československé republiky. Neuvažovali jste o nějakém výjimečném gestu, akci, něčem, co by slušelo takovému významnému jubileu?

Zeman: Naopak. Myslím si, že my děláme jednu základní chybu. Soustřeďujeme se na nějaké výročí, na jeden jediný den, a zapomínáme na to, co bylo po něm. Jinými slovy, vyznávám pojímání historie jako intervalu, nikoli jako bodu. Příklad: Po sovětské okupaci následovala kapitulace našeho vedení v Moskvě. Pan premiér se mnou nesouhlasil, když jsem použil drsný výraz, že se tam to vedení podělalo, ale nezapomeňte, že kapitulace pokračovala i tehdy, když se vedení vrátilo z Moskvy.

Nebo jiný příklad. Po mnichovské dohodě byla takzvaná druhá republika. Tam vyvřela ta největší špína v této společnosti. Antisemitismus, uštvání Karla Čapka a mohl bych pokračovat dál a dál. Kolaborace, stručně řečeno. A poslední příklad, abych nebyl příliš dlouhý. Víte, já jsem komunistům na jejich sjezdu říkal: Váš Vítězný únor byl ve skutečnosti prohraný únor. Oni se netvářili příliš nadšeně. Ale víte, proč byl prohraný? Protože komunisté získali monopol moci a každý monopol vede k degeneraci, v byznysu stejně jako v politice. Ten nejhorší okamžik byl, když komunisté krátce po Únoru zrušili svobodné volby a zavedli jednotnou kandidátku Národní fronty.

Witowská: Pane premiére, ani pro vás sto let od vzniku samostatného Československa není důvod k tomu, abyste udělal nějaké výjimečné gesto nebo akci?

Babiš: Ale to jsme udělali. Několik měsíců připravujeme oslavy. 27. října vlastně budeme mít největší oslavu. Bude tady vícero zahraničních státníků, politiků a my budeme rádi, když naši lidé v sobotu vyjdou do ulic a projeví hrdost a přináležitost k naší zemi a historii. Máme krásné, de facto nové, zrekonstruované Národní muzeum. Skutečně skvělý výkon pana ředitele. Bude tam videomapping – na budovu budeme promítat naši historii.

Není to o tom, aby se politici někde producírovali v ulicích, ale o tom, aby se naši lidé nějakým způsobem projevili, vzali vlajky a vyvěsili je, nejenom když je Nagano nebo Ester Ledecká. Abychom v ten den byli svorní. Doufejme, že nebudou žádné demonstrace a že budeme všichni pozitivní.