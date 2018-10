ŽIVĚ: Babiš, Zeman a zahraniční hosté slavnostně otevřeli Národní muzeum

Premiér Babiš při svém projevu ocenil schopnost Čechoslováků a Čechů generovat světově významné osobnosti. Lidé v Česku si podle něj mají víc věřit, přestat s nadáváním, brbláním a vykopáváním příkopů mezi sebou. „My na to máme. Myslím, že to cítíme všichni, tak ať to ví celý svět,“ konstatoval Babiš. Ocenil také práci a trpělivost ředitele Národního muzea Michala Lukeše.

Prezident Miloš Zeman vyzval při svém vystoupení k zamyšlení nad tím, jak vynikající byla obětavá práce našich předků, kteří budovu Národního muzea vytvořili. Také kritizoval to, že se Praze nedaří stavět krásné budovy a vyslovil přání, aby politici preferovali moderní architekty.

Než se ujal slova při slavnostním programu, kdosi z pléna zakřičel: „Hanba prezidentovi, který lže. Hanba prezidentovi, který nahrává diktaturám.“ Prezident zareagoval slovy: „Každý máme úroveň, jakou máme. A někdy tuto úroveň předvádíme i při těch nejméně vhodných příležitostech.“

Český premiér přivítal politiky ze zahraničí při obědě v Kramářově vile

Premiér Andrej Babiš (ANO) se u příležitosti 100. výročí vzniku Československa sešel už v Kramářově vile ke slavnostnímu obědu s premiéry několika zahraničních zemí. Kolem 13:00 postupně všechny hosty uvedl a ukázal jim unikátní výhled na Prahu ze sídla českých premiérů.

Slavnostního oběda ke 100. výročí založení Československa a otevření rekonstruované historické budovy @narodnimuzeum se zúčastní i místopředsedkyně vlády Chorvatska M. Pejčinovičová Buričová, místopředseda vlády Slovinska M. Cerar a ministr zahraničních věcí Rumunska T. Meleșcanu pic.twitter.com/jUpe9kUbQP — Úřad vlády ČR (@strakovka) October 27, 2018

Babiš u oběda uvítal premiéry Slovenska Petera Pellegriniho, Polska Mateusze Morawieckého a Lucemburska Xaviera Bettela, chorvatskou místopředsedkyni vlády Mariji Pejčinovičovou Buričovou, slovinského vicepremiéra Mira Cerara a rumunského ministra zahraničních věcí Teodora Melescanua.

Na závěr oběda si připijeme stoletým armaňakem, který je mým osobním darem při této slavnostní příležitosti. pic.twitter.com/WqutkpGKB3 — Andrej Babiš (@AndrejBabis) October 27, 2018

I prezident přijal zahraniční diplomaty

Politici měli na jídelníčku kachní masovou terinu, slepičí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi, dušenou tabulovou špičku se smetanovou houbovou omáčkou a tradiční povidlové taštičky. Vegetariánská varianta zahrnovala salát z rukoly, dýňovou polévku, šafránové rizoto s parmazánovou omáčkou a variace sorbetů. Babiš na twitteru uvedl, že jeho osobním darem je stoletý armagnac na závěrečný přípitek.

Také prezident Miloš Zeman s manželkou Ivanou přijali odpoledne na Pražském hradě členy zahraničních diplomatických sborů. V projevu při veřejné části schůzky v Rothmayerově sálu Pražského hradu především vyzdvihoval kvality Česka. „Vítejte v úspěšné zemi. Jak víte, Česká republika má nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii, nízkou kriminalitu, jsme také jedna z nejbezpečnějších zemí světa,“ řekl anglicky prezident.

Za diplomaty reagoval arménský velvyslanec Tigran Sejranjan, který poděkoval za přijetí v sále, jemuž dominuje socha prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Sejranjan ho označil za symbol demokracie, v projevu ocenil i někdejšího prezidenta Václava Havla či pokojné rozdělení Československa.