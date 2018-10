Justiční špičky v ČT ocenily robustnost ústavy. Drží hlavně díky Senátu a Ústavnímu soudu

Nejzásadnější změnou v českém ústavním pořádku byla změna způsobu volby prezidenta. A ta byla podle právních špiček diskutujících v pořadu Události, komentáře provedená nešťastně a nedomyšleně. „Prezident, který je přímo zvolen, se samozřejmě opírá o velmi silný mandát a má pocit, že by měl být silnějším prezidentem. Má však ty pravomoci, které jsou v ústavě koncipovány na prezidenta, který byl volen parlamentem,“ řekl ústavní právník Marek Antoš.

Jinak je však česká ústava odolná. „Když se podíváme na státy visegrádské čtyřky, tak naše ústava je spíše stabilnější. To znamená, že těch změn bylo spíš méně, a když už nějaké byly, tak měly velmi silný důvod,“ ocenil fungování českého základního zákona po sametové revoluci ústavní právník Marek Antoš.

Podle něj to má dva důvody. Jednak jsme měli štěstí na politický vývoj a personální obsazení klíčových státních orgánů lidmi, kteří ústavu neobcházeli, a jednak je velmi těžké ji změnit. Jednou z hlavních hrází proti náhlým a účelovým změnám je podle Antoše Senát.

Senát

Horní komora parlamentu je podle děkana právnické fakulty Univerzity Karlovy Jana Kuklíka dobrou ukázkou toho, že se vyplatilo při tvorbě české ústavy po sametové revoluci reflektovat reálné fungování základního zákona první republiky. Senát totiž tehdy nemohl plnit a ani neplnil funkci druhé komory parlamentu.

„Měl téměř identické politické složení. Když máte volby na základě poměrného systému do dolní i horní komory a je tam jen odlišné kritérium věku, tak to pak může skončit tak, že Senát byl vnímán jako odložiště starších a vysloužilých politiků. To, myslím si, dnes tak není,“ vysvětlil Kuklík.

Dodal, že současný většinově volený Senát, obměňovaný v jiných cyklech než sněmovna, plní svou zamýšlenou funkci lépe.