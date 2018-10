Z nově zvolených nezávislých senátorů má o členství v klubu zatím jasno Bek

„Jednání dnes začnou. Domlouvám si schůzku se stranami, které mě podpořily,“ řekl v pondělí bývalý šéf Akademie věd a neúspěšný kandidát na prezidenta Jiří Drahoš, který vyhrál už v prvním kole voleb v Praze 4. Do Senátu ho nominovalo hnutí STAN, měl také podporu KDU-ČSL, Strany zelených a TOP 09. „Rád bych ty věci vyřešil do konce týdne,“ dodal.

Podle kuloárových informací by se Faktor nejspíše mohl stát členem klubu ODS, stejně tak i Chalánková nebo dosavadní nezařazený senátor Ivo Valenta, zvolený za Soukromníky. S Valentou v Senátu i se Soukromníky ve volbách ODS spolupracovala. ODS by toto posílení zajistilo pozici nejsilnější frakce s právem nominovat předsedu horní komory.

Také další z prezidentských kandidátů Marek Hilšer začal v pondělí s jednáním. O spolupráci bude mluvit s kluby STAN, Senátor 21 a KDU-ČSL, schůzky má naplánované do středy. „Do konce týdne bych se měl rozhodnout, co a jak. Nechci nikoho napínat, ale potřebuju se s těmi lidmi pobavit, co chtějí a co já budu požadovat,“ řekl. Rozhodovat se bude zejména na základě programové blízkosti.

Fischer by mohl zamířit k lidovcům

„Mám dnes a zítra schůzky. Zatím žádné novinky,“ sdělil v pondělí bývalý diplomat Pavel Fischer, který se po neúspěchu v prezidentské volbě stal senátorem za Prahu 12. V senátních kuloárech se spekuluje o tom, že by zamířil patrně do klubu KDU-ČSL.