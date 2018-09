Neplatná od počátku, nebo až posléze? Právní názory na mnichovskou dohodu se různí

Britský pohled se nezměnil

V něm se Spojené království politicky od mnichovské dohody distancovalo a konstatovalo, že „nemá žádný vliv na budoucí poválečné uspořádání čs. záležitostí, zejména v otázce hranic.“ Zároveň se však právní hodnocení stále odvolávalo na Churchillův projev z roku 1940.

Londýn tedy zastává stanovisko, že dohoda platně vznikla a zanikla teprve poté, co ji Německo 15. března 1939 porušilo vojenským obsazením zbytku Česko–Slovenska.

Podle historika Jana Němečka k tomu existuje celá řada důvodů. „Jsou to otázky majetkoprávní povahy, ke kterým došlo právě v tom období září 1938 až březen 1939. Je tady britská půjčka Československu, druhé republice, z počátku roku 1939 a další,“ uvedl v srpnu 2017 v Událostech, komentářích.

Na stanovisku ze 40. let trvá Londýn dodnes. Ve stejném duchu se k problému v dubnu 1965 vyjádřil ministr zahraničí Michael Stewart na návštěvě v Praze. Uvedl, že britská vláda Mnichov pokládá za zcela mrtvý, a to již po mnoho let. Fakt, že byl historicky uzavřen, neospravedlňovalo ani do budoucna žádné územní nároky vůči Československu, dodal.

Královna Alžběta II. se na státní večeři na Pražském hradě v březnu 1996 zmínila o tradici Masarykovy první republiky, jejíž krátká meziválečná existence skončila tak tragicky. Události, které způsobily její konec, označila za „jediný stín na vzájemných vztazích“ a vyjádřila i pochopení k „pocitům, které v této zemi existují k mnichovské dohodě“.