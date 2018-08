Opravená D1 u Prahy se otevírá. Stavba mostu ale na dvě noci omezí provoz u Větrného Jeníkova

Ostředek – Šternov (34.–41. km) - do soboty 8. září – 2+2 pruhy

Hořice – Koberovice (75.–81. km)

- do soboty 1. září 24:00 – ve směru na Prahu jen jedním pruhem

- od pátku 31. srpna 22:00 do soboty 1. září 24:00 – ve směru na Brno jen jedním pruhem

- od neděle 2. září do pátku 14. září – 2+2 pruhy