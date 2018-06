Vzpomínka na vyhlazení Ležáků. Nacisté v nich rozpoutali mstu za atentát na Heydricha

Čurda již 28. května 1942 odjel ke své matce do Nové Hlíny u Třeboně. Ukryl se na půdě svého domu, četl tisk, poslouchal rádio. A tak se k němu dostaly zvěsti o popravách, o rozpoutaném německém teroru. Na všechno byl sám…

V tu chvíli se dozvěděl o amnestii pro toho, kdo do 18. června podá podstatné informace k dopadení pachatelů. A je rozhodnuto - 13. června poslal anonymní udání na četnickou stanici v Benešově, bez odezvy.

O tři dny později odjel na naléhání své matky a sestry ranním vlakem do Prahy. Poté, co se mu nepodařilo spojit s ostatními parašutisty v bytě Svatošových, kde nikoho nenašel, přišel do Petschkova paláce, sídla pražského gestapa. Výslechem je pověřen nejvýkonnější vyšetřovatel Georg Gallus, Čurda se při něm pokusil o sebevraždu. Nicméně začne mluvit.

Neznal sice úkryt svých druhů, ale znal adresy těch, kdo jim pomáhali. To, po čem gestapo bezvýsledně pátralo několik týdnů, se dozvěděli během pár hodin. Jeho udání z 16. června vedlo k odhalení úkrytu parašutistů.

K otvoru do krypty přivedli nacisté i Čurdu, který tam volal: „Kamarádi, vzdejte se! Nic se vám nestane! Mně se také nic nestalo.“ Jenže parašutisté zareagovali palbou a na další výzvy odpovídali: „Jsme Češi! Nikdy se nevzdáme se, slyšíte? Nikdy!“

Čurda dostal za svou zradu čtvrtinu z vypsané dvacetimilionové odměny, stejná suma čekala dalšího zrádce, parašutistu Viliama Gerika. Zbytek se pak rozdělil mezi sedm občanů říše a 53 menších udavačů z protektorátu.

Nicméně i Čurda a Gerik byli po skončení války v dubnu 1947 popraveni za zločiny vlastizrady.