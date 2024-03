Zemřel Thomas Stafford. Astronaut , který v kosmu nabídl přátelskou ruku Sovětům

Ve věku 93 let po dlouhé nemoci zemřel někdejší astronaut amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) Thomas Stafford, který byl zapojený do programů Apollo a Gemini. Rodák z Oklahomy čtyřikrát letěl do vesmíru, z toho jednou na oběžnou dráhu Měsíce, a v roce 1975 se v době vrcholící studené války ve vesmíru na palubách kosmických lodí Sojuz a Apollo setkal se sovětskými kosmonauty. O jeho úmrtí s odvoláním na šéfa NASA informoval veřejnoprávní rozhlas NPR.

Stafford se narodil v roce 1930 v Oklahomě, absolvoval americkou vojenskou námořní akademii a později se stal zkušebním pilotem amerického letectva. NASA si jej v roce 1962 vybrala do druhé skupiny amerických astronautů.

„Jako malý kluk jsem chtěl létat s letadly a později být pilotem stíhačky. Chtěl jsem letět výš a rychleji,“ uvedl Stafford podle NPR s tím, že lety do vesmíru pro něj byly „logickým dalším krokem“.

Kosmické podání přátelské ruky

Stafford letěl do vesmíru na palubě Gemini 6 a poté na Gemini 9. V roce 1969 velel misi Apollo 10, při níž NASA podruhé obletěla Měsíc. Byla to generální zkouška před prvním přistáním NASA na Měsíci o dva měsíce později. Při poslední cestě do vesmíru v roce 1975 se setkal se sovětskými kosmonauty v rámci mise Sojuz-Apollo, což byl první společný let sovětské a americké lodi. Akce, která měla velký politický význam, se proslavila jako „vesmírné podání rukou“ mezi Staffordem a sovětským kosmonautem Alexejem Leonovem.