Zemi hrozí překročení pěti bodů zlomu. Tři další jsou v ohrožení, varuje zpráva

Tomáš Karlík

před 1 h hodinou | Zdroj: Global Tipping Points , Guardian

Grónsko

Mezinárodní tým dvou stovek vědců zveřejnil novou zprávu o klimatu, ve které varuje, že lidstvu hrozí překročení pěti důležitých přírodních limitů a u dalších tří limitů bude dosaženo hranice. To všechno se stane do roku 2030, pokud se Země oteplí o více než 1,5 stupně.

Zpráva Global Tipping Points, jejíž vznik financoval Bezos Earth Fund, vychází z různých variant klimatických scénářů a sleduje, jak by se chovaly důležité hranice, kterým se odborně říká „tipping points“. Autoři varují před zjednodušeným výkladem těchto výsledků: překročení hranic neznamená, že by se pak teploty vymkly z kloubů a začaly nekontrolovaně růst. Došlo by ale k vážnému poškození životního prostředí, což způsobí nejen utrpení lidí, ale i ekonomické škody.

„Bod zvratu v zemském systému představuje hrozbu takového rozsahu, jakému lidstvo nikdy nečelilo,“ uvedl pro deník The Guardian Tim Lenton z Institutu globálních systémů Exeterské univerzity. „Mohou vyvolat ničivé dominové efekty, včetně ztráty celých ekosystémů a schopnosti pěstovat základní plodiny, s důsledky na společnost, jako jsou masová migrace, politická nestabilita a finanční kolapsy.“ Body zvratu Body zvratu spojuje to, že se jedná o události, které postihnou rozsáhlé oblasti na Zemi, ale jejich dopady pocítí lidé žijící daleko od těchto regionů. Vědci mezi ně řadí tuto pětici: zhroucení velkých ledovců v Grónsku a západní Antarktidě, masivní tání permafrostu na Sibiři, zánik tropických a subtropických korálových útesů a kolaps oceánského proudu v severním Atlantiku. Mají jednu důležitou vlastnost: jejich změna je skoková, mohou se tedy změnit z jednoho stavu na úplně jiný. Ledovec tedy může úplně zmizet, korálový útes odumře. Návrat do původního stavu není možný v horizontu desítek až stovek tisíců let, pro lidskou civilizaci je to tedy stejné, jako by zanikl úplně. A šok z jejich zániku je tak silný, že může trvale změnit klimatické podmínky celé planety.