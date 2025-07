Země možná leží uprostřed vesmírné pouště. Naznačují to zvuky Velkého třesku

Možných vysvětlení je spousta. To nové nehledá žádnou novou hmotu nebo energii ve vzdálených částech kosmu, což zkoušela většina těch dosavadních. „Možným řešením tohoto rozporu je, že se naše galaxie nachází blízko středu velké lokální prázdnoty,“ popsal astrofyzik Indranil Banik z University of Portsmouth.

To by podle něj způsobilo, že by hmota byla gravitací přitahována k vnější části této oblasti s vyšší hustotou, což by vedlo k tomu, že by se prázdnota postupem času ještě víc vyprazdňovala. „Protože se prázdnota vyprazdňuje, rychlost objektů dál od nás bude větší, než kdyby tam prázdnota nebyla. To tedy vyvolává zdání rychlejší lokální expanze,“ vysvětluje Banik.

Hubbleovo napětí by tedy bylo vlastně jen lokálním jevem platným pro velmi malou část vesmíru, konkrétně tu, v níž náhodou existuje lidstvo. „Existuje jen málo důkazů, že rychlost rozpínání se neshoduje s očekáváním standardní kosmologie ve vzdálenějším časovém horizontu. Takže lokální řešení, jako je lokální prázdnota, je slibnou cestou k řešení problému,“ doplnil.

Vesmír s prázdnotou kolem Země

Aby tato hypotéza fungovala, musela by se Země a celá Sluneční soustava nacházet poblíž středu jakési pouště o poloměru asi miliardy světelných let a s hustotou asi o 20 procent nižší, než je průměr pro celý vesmír. Spočítat hmotu v tak obřím prostoru není snadné, ale pokud se spočítá hmota v galaxiích, pak by teorie fungovala: hustota galaxií ve vesmíru poblíž Země je totiž opravdu nižší než v jiných, vzdálenějších oblastech.

Jenže to zase přináší další problém: kosmologie totiž předpokládá, že by vesmír měl být homogenní; standardní model říká, že je v něm hmota rozložená víceméně rovnoměrně. Co je tedy tím nejsilnějším argumentem? Jsou to vlny přezdívané BAO.