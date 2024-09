Za dětskou vybíravost v jídle mohou jejich geny, ukazuje studie

Studie zkoumala stravovací návyky u dětí a dospívajících od 16 měsíců do 13 let. „Hlavním poznatkem je to, že za vybíravostí nestojí výchova. Skutečně se jedná o genetické rozdíly mezi námi,“ řekla Zeynep Nasová, behaviorální genetička z londýnské univerzity UCL.

Dvojčata jsou ideální zdroj výzkumu

Hlavní výzkumnou otázkou bylo, jak genetika a prostředí ovlivňují stravování dětí. Nasová s týmem analyzovala údaje o stravovacích návycích 2,4 tisíce párů jednovaječných a dvojvaječných dvojčat ve věku 16 měsíců a tří, pěti, sedmi a třinácti let.

Výsledkem studie bylo, že náročnější u jídla byla jednovaječná než dvojvaječná dvojčata. Nasová to zdůvodnila tím, že jednovaječná dvojčata sdílejí sto procent genetického materiálu, proto jedla a zároveň odmítala stejná jídla.