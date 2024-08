WHO varuje před hypervirulentní bakterií, která odolává antibiotikům. Problém se týká i Česka

Klebsiella pneumoniae je bakterie, která je prakticky všudypřítomná. Vyskytuje se v půdě, nachází se také v mikrobiomu člověka. To znamená, že je součástí pestrého světa bakterií a virů, jež tvoří obsah lidské zažívací soustavy. Za normálních okolností je zcela neškodná – ale jen když zůstane na místě, kam patří. Problémy způsobuje hlavně lidem, kteří mají narušenou imunitu, zejména pokud jim pronikne do plic.

Světová zdravotnická organizace (WHO) varovala své členské země kvůli bakterii Klebsiella pneumoniae. Agentura totiž dostává v poslední době stále více zpráv o tom, že se objevují infekce lidí kmeny, které jsou odolné vůči antibiotikům, včetně takzvaných „antibiotik poslední záchrany“. Problém je, že informace má WHO jen z několika zemí, takže se obává podinformovanosti a tedy možného podcenění situace. Vyzývá proto své členské země, aby nad tímto mikroorganismem posílily dohled.

Jenže pak přišel problém antibiotické rezistence. Když lidstvo začalo v první polovině dvacátého století používat antibiotika, vyřešilo tím na čas problém s řadou nebezpečných bakterií. Ale protože se tyto mikroorganismy nesmírně rychle množí, dokázaly se časem běžným antibiotikům přizpůsobit, a v posledních letech už odolávají někdy i těm nejlepším antibiotikům, která má lidstvo k dispozici.

Stav u klebsielly se zhoršil natolik, že ty nejhorší kmeny označované jako hypervirulentní mohou způsobit závažné průběhy infekce u lidí s oslabenou imunitou, ale i u zdravých. Podle WHO jde o sekvenční typ 23 neboli hvKp ST23.

WHO sleduje zhoršování stavu už delší dobu. Na začátku roku proto oslovila členské země s tím, aby jí poslaly informace o počtu případů hvKp. Má je 16 zemí, což ale podle WHO neznamená, že by jinde nebyly – spíše to naznačuje, že většina zemí jen situaci hůře monitoruje. „V celosvětovém měřítku neexistuje systematický dozor, který by umožňoval rutinní identifikaci a sběr informací o kmenech hvKp,“ uvedla organizace ve své zprávě.

„Identifikace hvKp je náročná vzhledem k tomu, že je dána dostupnou kapacitou laboratoří pro provádění testů genomického sekvenování nebo analýzy specifických markerů, které mohou indikovat hypervirulenci, takže prevalence infekcí spojených s hvKp může být podhodnocena.“

Podle Světové zdravotnické organizace je zatím riziko hvKp ST23 jen mírné. Nicméně současně doplňuje, že reálných dat pro posouzení vážnosti hrozby je nedostatek, a není z nich tedy možné odvodit, jak velkým problémem se odolnost této bakterie může stát v dalších letech. Proto svým členským zemím doporučuje, aby zvyšovaly své laboratorní diagnostické kapacity a zlepšily i kvalitu svého monitoringu.