Většina střelců o svých plánech mluví dopředu. Důležité je rozpoznat včas varovné signály, říká expert z USA

Střelci ve školách nebo masoví vrazi nemají záložní místo, kde by chtěli zaútočit. Nepočítají s druhým dějstvím, nemají ani únikový plán. Mají v plánu během tohoto útoku zemřít. Stejně jako u většiny útoků v USA šlo o legálně držené zbraně a zdá se, že před útokem došlo k přehlédnutí varovných signálů. Takže pokud by lidé věděli, jak konat, komu nahlásit hrozící násilný čin nebo někoho, kdo jim dělá starosti, tak tady mohla být šance útok zastavit ještě předtím, než k němu došlo.

Jak dlouho – a chápu, že tam budou velké rozdíly – to trvá od momentu, kdy se začne dotyčný trápit, až do momentu, který končí masakrem ve škole?

Střelba ve školách není nahodilá. S útokem, který vaše země zažila, je to stejné. Útoky páchá někdo s přímým vztahem ke škole, téměř vždy je to současný nebo bývalý student. Tento člověk si vytvoří zášť, kterou směřuje ke škole a obviňuje ji. Tato osoba má téměř vždy akutní sebevražedné sklony a před útokem otevřeně varuje, protože střelbu vnímá jako svůj poslední čin, jako akt veřejné sebevraždy. A tak existují varovné signály a volání o pomoc, které vedou k okamžiku, kdy k násilí dojde.

Když v roce 2018 došlo ve Spojených státech k útoku v Parklandu na Floridě, zajímalo mě, jak zabránit další střelbě. Nebyly k dispozici téměř žádné veřejné údaje – a to nejen o tom, ke kolika střelbám došlo, ale také kdy, kde a proč. A tak jsem posledních šest let strávil dokumentováním více než 2600 případů střílení na amerických školách od roku 1966. Takže když se podíváte na šedesát let informací, dokážete z nich ohledně těchto útoků leccos zjistit. U každého z nich chci zjistit, kdo byl útočníkem, proč útočil a kde k útoku došlo. A nejde jen o město a stát – chci vědět, o jaký typ školy jde, kde přesně ve škole k útoku došlo a jaké byly detaily toho, co se stalo.



Jaké systémové změny navrhujete ve své zemi?

Pro prevenci střelby ve školách v jakékoli zemi je skutečně nutné, aby lidé uměli nejprve poznat varovné signály. Musí být schopni poznat, že je někdo v krizi. Že mluví o tom, že ublíží sobě, nebo ostatním. A pokud má tato osoba přístup také ke zbrani, mělo by to být jasné varování. Když lidé v okolí tohoto potenciálního střelce – rodina, přátelé, sousedé, spolupracovníci – vidí, že mluví o násilí a má prostředky k tomu, aby takové násilí vykonal, musí existovat systémy, jak tato hlášení podat. A třetí částí je pak to, že vláda musí mít právní prostředky pro případ, kdy je člověk v krizi, ale ještě nespáchal trestný čin. Musíte mít právní nástroje, které jim mohou zamezit v přístupu ke zbraním a nařídit, aby jim byla poskytnuta pomoc.

A ve Spojených státech jsme ve všech těchto třech oblastech selhali. I když si tady lidé všimnou varovných signálů, často neexistují žádná opatření, která by mohla zabránit tomu, aby někdo i přesto získal zbraň a tyto útoky provedl.

Co říkáte na kroky, které vedou k takzvanému „vytvrzení cílů“? Tím myslím například rámy se skenery nebo další technická řešení, která mají ztížit přístup například do školní budovy. Jsou efektivní?

Podle mého názoru nejsou bezpečnostní opatření ve škole efektní, protože střelec je současný nebo bývalý student, který o tom bude vědět a bude vědět, jak je obejít. Ale opakuji – a to je důležité – takový útok není nahodilý. Není to náhodný útok. Útočníci si myslí, že jim ta škola nebo lidé v ní nějakým způsobem ublížili. A to je jejich motivace. Nejde o zabití určitého počtu lidí někde, kde je to nejsnazší. Jde o provedení symbolického útoku. A jestli zemřou jen oni, nebo mnoho dalších lidí, to je pro ně nepodstatné. Jde jim o to, aby tato násilná veřejná sebevražda byla ukončením onoho cyklu krize, zapříčiněné záští.