Vědci zhodnotili zavírání škol za covidu v desítkách zemí. Výsledky jsou sporné

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24 , PLOS ONE

Měly se během pandemie zavírat školy? Neuškodilo to víc, než to pomohlo? Odpovědi na tyto otázky se budou hledat ještě roky, nyní přišli s částečnými výsledky australští vědci. Jsou podle nich velmi nejednoznačné.

O zavření škol rozhodla vláda Andreje Babiše 10. března 2020 a trvalo do konce dubna téhož roku. Zákaz osobní přítomnosti žáků se pak opakoval od 14. října a úplně skončil pro všechny až na jaře následujícího roku. Toto opatření patřilo k těm nejkontroverznějším, a to nejen v Česku, ale prakticky všude, kde se pro něj vlády rozhodly.

Sporné byly (a dodnes jsou) dopady, a to jak ty pozitivní, tak i ty negativní. Pomohlo zavření škol ve zpomalení šíření pandemie? Zabránilo tomu, aby mladí lidé, kteří viru odolávali většinou bez komplikací, nakazili seniory, u nichž byl virus před jeho mutací, očkováním a promořením populace opravdu nebezpečný? A stálo to za to, nebyly dopady na mladou generaci horší než počet zachráněných životů?

Věda nemá spolehlivé odpovědi na tyto otázky dodnes, v době pandemie vycházela z nejlepších dostupných dat, zkušeností a modelování.