Vědci úspěšně přenesli embryo nosorožce do náhradní matky. Samice uhynula, pokus ale přináší naději pro celý druh

Tomáš Karlík

před 38 m minutami | Zdroj: Zoo Dvůr Králové nad Labem , ČTK

Fatu

Mezinárodnímu vědeckému týmu BioRescue se poprvé podařilo úspěšně vložit embryo do těla nosorožčí samice. Metodu, která vychází z lidské asistované reprodukce, odborníci vyzkoušeli s embryem nosorožce bílého jižního. Chtějí ji ale využít pro záchranu kriticky ohroženého nosorožce bílého severního.

Březí samice sice později uhynula na infekci související se záplavami, ale její pitva prokázala, že embryo v ní úspěšně rostlo. Cílem projektu je zachránit před vyhynutím nosorožce bílého severního. Na světě žijí jen dvě samice tohoto poddruhu, a to Fatu a Nájin, obě narozené v zoologické zahradě ve Dvoře Králové. Šéf projektu BioRescue Thomas Hildebrandt věří, že první mládě nosorožce bílého severního by se díky využití této metody mohlo narodit za dva až tři roky. Narození takřka vyhynulého zvířete očekává do tří let také vedoucí mezinárodních projektů Zoo Dvůr Králové Jan Stejskal. „To je optimistický odhad,“ řekl. Od umělého oplodnění k embryu K průlomovému zákroku podle vědců došlo 24. září 2023 v keňské rezervaci Ol Pejeta. Experti konsorcia BioRescue tam vložili do těla samice Curry, kterou vybrali jako náhradní matku, embryo vytvořené z vajíčka samice Elenor žijící v belgickém parku Pairi Daiza. Spermie pocházela od samce Athose ze Zoo Salcburk v Rakousku. Vajíčka a spermie spojili vědci v italské laboratoři Avantea v Cremoně, do Afriky pak byla embrya převezena ve speciálním kryoboxu. Do náhradní matky vložili embrya raději dvě. Důvod je stejný jako u umělého oplodnění u lidí: zvyšuje se tak šance na úspěch.

Embryo odebrané od mrtvé samice

Tento tým se opíral o řadu zkušeností s embryotransferem: povedl se jim už třináctkrát, ale u nosorožců je tato procedura nesmírně náročná, už jen kvůli jejich velikosti. U samic nosorožce bílého severního ji zatím neprovedli, protože jsou příliš cenné, kdyby se něco nepodařilo. Na světě jsou totiž poslední dvě známé samice: Nájin a Fatu. Poslední samec nosorožce bílého severního Súdán zemřel už roku 2018. To může vypadat, jako by tento druh už neměl šanci na přežití, ale vědci už znají cesty, jak to vyřešit. V tekutém dusíku totiž mají uložené živé buňky celkem dvanácti nosorožců bílých severních. Obě samice v současnosti žijí v keňské rezervaci Ol Pejeta, kde mají nepřetržitou péči i ochranu strážců. Třicet embryí severního bílého nosorožce, které vědci BioRescue vytvořili od roku 2019, je uloženo v tekutém dusíku při teplotě -196 stupňů Celsia v Berlíně a Cremoně a čekají na transfer do těl náhradních matek nosorožce bílého jižního. Úspěch i smrt Od září do listopadu 2023 byla náhradní matka Curra nepřetržitě sledována v jednom z výběhů keňské rezervace Ol Pejeta. První pozitivní zprávou bylo, že samec Ouwan o ni přestal projevovat zájem. Což byl náznak, že se embryo ujalo – samec pozná, že březí samici nemá důvod oplodňovat. Na 28. listopadu naplánovali odborníci kontrolní vyšetření samice Curry, které mělo její březost potvrdit, nebo vyvrátit. Curra ovšem byla několik dnů před tím nalezena mrtvá. Z oblasti Ol Pejety byly hlášeny extrémní srážky spojené pravděpodobně se změnami klimatu, které vedly k částečnému zaplavení výběhu a k nešťastnému uvolnění spor bakterií Clostridia. Při ohledání samice byla potvrzena nejen zmíněná masivní intoxikace bakteriemi, ale v děloze rovněž 6,4 centimetru velký plod samčího pohlaví. Vzorky tkáně plodu byly převezeny do Berlína, kde potvrdili, že tento plod pocházel z embryotransferu.

V Keni mezitím první analýzy ukázaly jako možné původce nákazy bakterii Paenicolostridium sordellii, které podlehl také samec Ouwan. Ochranáři tam proto okamžitě vytvořil krizový plán a nastavili opatření k ochraně dalších zvířat. Včetně Nájin a Fatu. Nosorožci dostali antibiotika a vědci pro ně vytvořili i zvláštní karantenní oblasti v zatopených místech a postavili i nové evakuační ohrady. Co bude dál? Tým v práci navzdory úhynu dvou nosorožců pokračuje. Vybírá a připravuje dalšího samce, který by svým chováním vůči samici měl poskytnou vědcům informace o ideálním času, kdy by náhradní matka měla přijmout vkládané embryo. Biologové také připravují další náhradní matku, která doplní již vybrané samice. Tyto kroky zaberou mnoho měsíců a až po nich bude následovat transfer embrya severního bílého nosorožce.

Poslední nosorožec (zdroj: ČT24)