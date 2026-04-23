Vědci sledovali Hadí jeskyni v Ugandě. Epicentrum viru marburg navštěvují lidé


před 42 mminutami|Zdroj: ČT24, Current Biology

Virus marburg způsobuje jednu z nejobávanějších nemocí na světě. Její smrtnost je až 88 procent, velmi špatně se léčí a v podmínkách Afriky se poměrně dobře přenáší. Virus šíří kaloni, kteří se od lidí naštěstí drží dál, takže riziko nákazy není velké. Epidemiologové teď ale popsali nové riziko.

Kaloni žijí v obrovských hejnech, která obývají izolované jeskyně. Jednou z těch nejznámějších, kde byl prokázaný virus marburg, je Hadí jeskyně v Ugandě. Je tam proto přísně zakázaný vstup bez speciálního povolení, riziko nákazy od husté koncentrace kaloňů je tam příliš velké.

Právě tuto jeskyni studovala skupina vědců pomocí šesti videopastí, tedy dálkově ovládaných kamer poháněných solární energií, které tam fungovaly během února až června loňského roku. A výsledky autory studie velmi nepříjemně překvapily – jeskyní se volně procházely desítky místních lidí, a to většinou bez jakékoliv ochrany a bez respektu k riziku.

Virus marburg

Celkem na záběrech badatelé odhalili 214 lidských návštěvníků. Byli mezi nimi i děti, turisté, a dokonce i školní skupiny. Jediná osoba měla nasazenou roušku. Podle vědců takové chování představuje pro virus ideální příležitost, jak by se mohl přenášet na lidi.

Současně se do Hadí jeskyně dostává z venkovního prostředí také nejméně čtrnáct druhů zvířat, a to včetně predátorů, kteří tam loví právě kaloně. A to také zvyšuje hrozbu, že se virus z prostředí jeskynního ekosystému dostane blíž k lidem.

„Naše studie ukazuje, jak vysoká je hrozba přelivu viru do lidské populace. Zvyšuje ji nejen přítomnost hostitelů, ale také chování, interakce a vzorce přístupu lidí,“ uvedli vědci ve studii. Lidé jsou si přitom této hrozby vědomí: kolem všech možných cest k jeskyni jsou výrazné výstražné cedule, které varují před hrozbou tohoto viru a jeho možnými přenašeči.

Hrozba není jen teoretická: v letech 2007 a 2008 se po návštěvě jeskyně nakazili virem marburg dva turisté, přičemž jeden z nich na následky nemoci zemřel.

Autoři studie nevědí, jestli během doby, kdy jeskyni sledovali, došlo k nějaké nákaze. Ale vzhledem k chování lidí i zvířat považují hrozbu za velkou. Doporučují, aby strážci této oblasti pravidelně prováděli odběry krve od predátorů. A stejné testy by měli podstupovat i samotní strážci.

Vědci sledovali Hadí jeskyni v Ugandě. Epicentrum viru marburg navštěvují lidé

Virus marburg způsobuje jednu z nejobávanějších nemocí na světě. Její smrtnost je až 88 procent, velmi špatně se léčí a v podmínkách Afriky se poměrně dobře přenáší. Virus šíří kaloni, kteří se od lidí naštěstí drží dál, takže riziko nákazy není velké. Epidemiologové teď ale popsali nové riziko.
před 42 mminutami

FBI prověřuje, jestli smrti či zmizení desítky vědců nejsou propojené

Nejméně deset vědců, kteří se ve Spojených státech zabývali výzkumem jaderných technologií, letectví a vesmíru, v posledních letech zemřelo nebo zmizelo. Federální úřad pro vyšetřování (FBI) se začal zabývat možnou spojitostí mezi jednotlivými případy. Výbor Sněmovny reprezentantů pro dohled vedený republikány tento týden oznámil, že spustí vlastní vyšetřování zpráv o úmrtích a zmizeních těchto osob, jež měly přístup k citlivým vědeckým informacím, píše web stanice CNN.
před 2 hhodinami

Archeologové objevili v Egyptě mumii. V břiše měla zašitou Iliadu

Španělští archeologové objevili v Egyptě papyrus s kopií Homérovy Iliady uvnitř mumie pohřbené před 1600 lety v římském období, uvedl server The Independent. Jedná se o první případ, kdy vědci objevili řecké literární dílo spojené s mumifikací. U mumií se běžně nalézaly spíše magické texty obsahující rituální praktiky psané v řečtině.
před 4 hhodinami

Ticho, pak lži. Československá média předstírala, že se v Černobylu nic nestalo

Televize, rozhlas i noviny byly v Československu roku 1986 plně ovládané vládou a tedy komunistickou stranou. Informace o tom, co se děje v Černobylu, tato média zpočátku neměla, ani později ale neinformovala pravdivě.
před 6 hhodinami

K údajně nebezpečně schopné AI Mythos získali přístup neznámí lidé, tvrdí Anthropic

Umělá inteligence (AI) Mythos od firmy Anthropic existuje teprve dva týdny. Ale už vyvolala svými údajnými schopnostmi obavy u bankéřů i odborníků na kybernetickou bezpečnost. Teď je zvýšila informace o tom, že se k uzavřenému modelu dostali i lidé, kteří se k němu dostat neměli.
před 20 hhodinami

Extrémní vedra ohrožují zemědělství i ekosystémy, varuje zpráva WMO a organizace OSN

Ekosystémy, zemědělství a živobytí více než miliardy lidí jsou ohrožené v důsledku stále častějších extrémních veder, varuje zpráva Světové meteorologické organizace (WMO) a Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) zveřejněná u příležitosti Dne Země. Upozorňuje, že následky veder silně trpí hospodářská zvířata i rostliny. V některých regionech světa přitom hrozí 250 dní nesnesitelných veder ročně, poznamenaly organizace.
před 21 hhodinami

Nemocí z povolání ubylo v Česku o třetinu. Nejčastější byl stále covid

V České republice klesá počet hlášených nemocí z povolání, uvedl Státní zdravotní ústav (SZÚ). Počet případů podle něj klesl meziročně asi o devatenáct set – hlavní roli v tom hraje doznívání covidové pandemie.
včera v 12:52

Komunikace mezi lidmi a mimozemšťany by byla složitější, říká k filmu Spasitel česká exobioložka

Sci-fi film Spasitel, který popisuje velmi exotické formy života, je podle české exobioložky Julie Nekoly Novákové v mnoha ohledech dost realistický. Za slabinu hollywoodského hitu pokládá to, jak snadno mezi sebou komunikují dva hlavní hrdinové.
včera v 12:20
