Vědci poprvé natočili, jak vorvaň dává hlavičku


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, Marine Mammal Science

Dospělý vorvaň může vážit až 52 tun. Když plnou rychlosti narazí do nějakého jiného tvora nebo objektu, může to být hodně bolestivé. O tomto chování vědci zatím slyšeli jen nepotvrzené historky, teď ho ale poprvé nafilmovali ve vysoké kvalitě.

„Když jsme byli asi sto padesát mil od americké pevniny, pocítila naše loď kolem čtvrté hodiny ranní hrozný náraz, který uvedl mužstvo do takového zděšení, že nevěděli, kde jim hlava stojí, a všichni se připravovali na smrt. A opravdu, rána byla tak náhlá a prudká, že jsme měli za jisté, že loď narazila na skálu. Když jsme se trochu vzpamatovali z úžasu, spustili jsme olovnici, ale nedosáhli jsme dna.“ Tak popisuje slavná kniha Bílá velryba útok vorvaně Moby-Dicka na obchodní loď.

Až doteď měli vědci o podobných vorvaních „hlavičkách“ jen anekdotické důkazy, tedy historky velrybářů, nedůvěryhodná svědectví zaznamenaná v přístavních hospodách a příběhy, které slyšel kdosi od kohosi. Teď ale díky novému výzkumu mají poprvé jasný důkaz o tom, že vorvani opravdu používají své hlavy jako beranidla, jimiž buší do jiných vorvaňů. A možná tedy i do lidských plavidel.

Vorvaní útočník

Zprávy námořníků z devatenáctého století potvrdili vědci ze skotské univerzity v St Andrews, natočili to pomocí dronů. Ty se tiše vznášely nad velrybami a dlouhé hodiny je sledovaly. Výzkum probíhal v letech 2020 až 2022 u Azorských a Baleárských ostrovů.

Článek, který vyšel v časopise Marine Mammal Science, popsal, že se této aktivity účastní spíše mladší zvířata než dospělí samci, jak se dřív předpokládalo. Vědci teď řeší, proč to vorvani dělají a jaký je smysl této aktivity.

Výzkum vedl Alec Burlem z Univerzity v St Andrews ve spolupráci s vědci z Univerzity na Azorských ostrovech a s organizací Asociación Tursiops (nezisková organizace se sídlem na Baleárských ostrovech). „Bylo opravdu vzrušující pozorovat toto chování, o kterém jsme věděli, že se o něm spekulovalo už dlouhou dobu, ale zatím nebylo systematicky zdokumentováno a popsáno,“ uvedl.

Vědci zřejmě našli novou populaci kosatek. Žijí na volném moři a loví vorvaně
Kosatka

Přírodovědci předpokládají, že toto hlavičkování mohlo vzniknout z fyzických soubojů mezi vorvani. A je možná velmi časté. Proč ho tedy vědci zatím nepozorovali? Příčinou by mohlo být to, že tyto duely zřejmě probíhají hlavně pod hladinou, kde nejsou viditelné.

Zranitelné struktury v hlavách

Druhá hypotéza říká, že je toto chování výjimečné. Vorvaní hlava sice připomíná hlavici kladiva, ale je to spíš jemný a citlivý radar. A nárazy by mohly ohrozit tyto zranitelné struktury v hlavách vorvaňů. Mají tam kromě běžných smyslů také orgány pro orientaci a komunikaci, takže by bylo nesmyslné, aby riskovali, pokud to není životně důležité.

Autoři zdůrazňují, že potřebují víc informací získaných z pozorování, aby mohli výše položené otázky zodpovědět.

Odkaz na studii
Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Věda

Moře u Špicberků může stvořit bakterie vzdorující antibiotikům

Výzkum usazenin na dně u norského souostroví Špicberky odhalil obrovské množství mikroskopického života, včetně organismů s geny, které umožňují vznik i přenos odolnosti proti většině známých antibiotik.
před 2 hhodinami

Sítě místo spánku. Studie zkoumala, jak se u dětí zvyšuje pravděpodobnost budoucí deprese

V poslední době rychle přibývá výzkumů, které popisují, jaký vliv mají sociální sítě na děti. Další kamínek do mozaiky poznání tohoto jevu přinesla nová studie z Velké Británie, která naznačuje, proč vznikají po nadměrném užívání těchto médií duševní problémy.
před 5 hhodinami

NASA plánuje vybudovat základnu na Měsíci za dvacet miliard dolarů

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) ruší plány na vybudování vesmírné stanice Lunar Gateway na oběžné dráze Měsíce. Místo toho využije její součásti k výstavbě základny na měsíčním povrchu. NASA plánuje uskutečnit projekt v hodnotě dvaceti miliard dolarů (422,5 miliardy korun) během následujících sedmi let, oznámil podle agentury Reuters šéf NASA Jared Isaacman.
před 17 hhodinami

Změny klimatu mohou českým zemědělcům pomoci, ukazuje výzkum. Nutná je ale příprava

Klimatická změna ovlivňuje zemědělství nejen lokálně změnou teplot a odlišným rozložením srážek ve vegetační sezoně v dané oblasti, ale také globálně, A to tím, jak se dopady regionálních změn promítají do mezinárodního obchodu a světových cen. Klimatická změna tak mění zažité výhody i nevýhody konkrétních oblastí, včetně Česka, ukazuje nová studie vědců z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe.
před 19 hhodinami

Ze sovětské ponorky ztroskotané u Norska stále uniká radiace

Reaktor ponorky Komsomolec, kterou v roce 1989 postihl požár a potopila se, pořád uvolňuje do okolního moře radioaktivní částice, popsali norští vědci, kteří vrak opakovaně studovali. Výsledky nejnovější studie vydali v březnu. Současně prokazuje, že to nepředstavuje pro okolní životní prostředí žádné riziko, hlavně díky tomu, jak dobře byla ponorka po havárii zajištěna.
před 20 hhodinami

V Kateřinské jeskyni v Moravském krasu měli ve středověku zřejmě dílnu penězokazci

Archeologové objevili v Kateřinské jeskyni v Moravském krasu další doklady středověké penězokazecké dílny. Kovové pláty s otvory pocházejí z patnáctého století. Zajímavou lokalitu z pohledu archeologů letos přiblíží veřejnosti nové speciální prohlídky.
před 21 hhodinami

Vědci poprvé převezli antihmotu v dodávce

Vědcům z Evropské laboratoře pro fyziku částic (CERN) v Ženevě se jako prvním na světě podařilo převézt antihmotu v nákladním automobilu. Následně chtějí zjistit, jestli transport přestálo všech 92 antiprotonů.
před 21 hhodinami
Načítání...