Vědci objevili na Měsíci jeskyni. Mohla by lidstvu posloužit jako útočiště

Na povrchu Měsíce je jeskyně, která by v budoucnu mohla sloužit jako útočiště pro průzkumníky či výstavbu lunární základny, oznámil v časopise Nature Astronomy vědecký tým vedený Italy. Poměrně rozlehlá jeskyně je patrně přístupná z největší dosud známé propasti v Moři klidu. Je asi 400 kilometrů vzdálená od místa, kde před 55 lety přistáli američtí astronauti Neil Armstrong a Buzz Aldrin.

Analýza radarových dat získaných sondou LRO (lunar reconnaissance orbiter) NASA odhalila, že propast vede do jeskyně široké 45 metrů a dlouhé až 80 metrů. Jeskyně leží asi 150 metrů pod povrchem a teplota uvnitř je relativně stabilní. Astronauti by tam byli chráněni před nevlídnými podmínkami na povrchu oběžnice Země – před škodlivým kosmickým zářením, slunečními paprsky a mikrometeority, píše The Guardian.

„Měsíční jeskyně zůstávaly více než padesát let záhadou. Proto bylo vzrušující, že se nám konečně podařilo prokázat existenci jedné z nich,“ uvedli Leonardo Carrer a Lorenzo Bruzzone z univerzity v Trentu. Jeskyně je podle nich „pravděpodobně prázdný lávový tunel“.