Ve Rwandě začala první očkovací kampaň proti mpox v Africe

před 3 h hodinami | Zdroj: WHO , ČTK

„Musíme si uvědomit, že nemáme co do činění pouze s jedním ohniskem, ale s několika ohnisky způsobenými různými variantami viru na různých místech,“ řekl šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Africká odnož CDC za poslední týden zaznamenala 2912 nových případů, 374 nových potvrzených onemocnění a čtrnáct úmrtí. Celkový počet případů mpox od ledna do čtvrtka tohoto týdne činí 29 152, testováním potvrzených případů je 6105 a 738 lidí celkem v patnácti afrických zemích už zemřelo. Do čtvrtka dodala Evropská unie přibližně dvě stě tisíc a Spojené státy asi padesát tisíc dávek vakcíny pro sto milionů Konžanů. Japonsko se podle agentury AP zavázalo, že zajistí další tři miliony vakcín.

V nové variantě WHO vidí riziko

Mpox je virové onemocnění, které se přenáší ze zvířat na člověka, ale také těsným fyzickým kontaktem s osobou nakaženou virem. Projevuje se vyrážkou s puchýřky, pacienti také trpí horečkami, případně pociťují celkové vyčerpání. Nemoc, která nejčastěji postihuje děti do patnácti let, je smrtelná zhruba pro tři procenta nakažených.

Mezinárodní hrozbou je podle WHO nová varianta viru. Má vlastnosti, které pomáhají vzniku dalších variant, jež by se mohly od těch současných lišit v rizikovosti a být ještě proměnlivější. Což opět zvyšuje riziko, že se stanou nebezpečnějšími. A v důsledku to může ztížit kontrolu a léčbu nemoci.