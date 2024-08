Mpox není tak agresivní, míní Prymula. Více se obává mutace ptačí chřipky

Podle Prymuly by lidé raději neměli jezdit do centrálních afrických zemí, kde se nemoc šíří zejména kolem Demokratické republiky Kongo. „Možná můžeme diskutovat, jestli je nutné vyhlásit nebezpečnost prostřednictvím WHO pro celý svět, ale pro Afriku to je zcela klíčová záležitost,“ podotkl Prymula s tím, že se v tuto chvíli šíří v osmnácti zemích. „To, co bychom měli udělat, tak protože máme vakcínu, tak bychom ji měli naprosto masivně do Afriky poslat,“ dodal s tím, že distribuce do Konga je ale obrovský problém.

„Naráželi jsme na to v době, kdy byla epidemie eboly, protože tam jsou jiné zvyky. Největší problém s ebolou byl ten, že lidé se chtějí rozloučit s příbuzným, který zemřel, a přestože ta těla byla zatavena v igelitových pytlích, oni je rozřezávali a loučili se s mrtvými, a tak se ta nemoc zásadně šířila,“ dodal.