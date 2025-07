USA mohou přijít o observatoře na měření oxidu uhličitého, Trump s nimi nepočítá

Podle deníku New York Times (NYT) totiž rozpočet navržený americkým prezidentem Trumpem znamená konec nejen této observatoře, ale i dalších tří, které mají podobně důležitou roli při výzkumu skleníkových plynů – jedné na Aljašce, další na Americké Samoe a poslední na geografickém jižním pólu. V podstatě by to podle deníku představovalo ukončení výzkumu klimatu a jeho změn v Národním úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA), pod nějž observatoře spadají. Trumpem navržený rozpočet by znamenal uzavření všech čtyř stanic, čímž by Spojené státy přišly o možnost sledovat skleníkové plyny od pólu k pólu. Pracoviště přitom nelze snadno nahradit.