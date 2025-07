„Tutanchamonova kletba“ zabíjela. Teď vědci zjistili, že houba může léčit leukémii

Když se v listopadu roku 1922 otevřel po třech tisícovkách let vstup do hrobky faraona Tutanchamona, vypravilo se dovnitř více lidí. A řada z nich, konkrétně osm, do několika let zemřela. Prvním, kdo slavné „Tutanchamonově kletbě“ podlehl, byl britský hrabě z Carnarvonu, který výpravu platil.

Za některá z úmrtí byla podle pozdějších výzkumů zodpovědná plíseň, jejíž spory archeologové v hrobce vdechli. Prokázalo se to o padesát let později, kdy se něco podobného stalo v Polsku, když zemřelo deset z dvanácti vědců, kteří vstoupili do hrobky středověkého vládce Kazimíra IV. Právě tam dokázali už experti identifikovat i původce této „neviditelné“ smrti. Ukázalo se, že jde o houbu, která se latinsky jmenuje Aspergillus flavus.