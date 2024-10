Solární panely mohou přes den ohřívat města. V noci je ochlazují, ukazuje výzkum

před 10 m minutami | Zdroj: Nature Cities , University of New South Wales

Solární energie je jedním z hlavních zdrojů, který by měl nahradit zdroje fosilní. Zatím se ale příliš neví, jaký by byl dopad takové změny, kdyby k ní došlo opravdu masivně. Podle nových modelů může plošné pokrytí střech budov běžnými fotovoltaickými panely zvýšit teploty v horkých dnech, ale naopak je snížit v noci.

Tým vědců z Indie a Austrálie vytvořil model, který popisuje, jaký dopad by na lokální klima mělo masivní využití solárních panelů. Zatím taková data chyběla - v reálném světě je zatím pokrytí těmito panely většinou jen minimální, takže i dopady jsou prakticky neviditelné. Ale svět plánuje rozšiřování solárních kapacit, takže fotovoltaiky může na střechách výrazně přibýt.

Pokud by byly v nějakém městě pokryté fotovoltaickými panely všechny dostupné a využitelné střešní plochy, pak by to mohlo v létě zvýšit teploty až o 1,5 stupně Celsia - to ale platí pouze pro den; naopak v noci by fotovoltaika teploty snížila až o 0,6 stupně Celsia. Tento scénář je samozřejmě krajně nepravděpodobný, protože plné pokrytí všech ploch je téměř vyloučené a neplánuje se nikde.

Vědci popsali výsledky v odborném žurnálu Nature Cities. Výsledky podle nich nelze interpretovat tak, že by fotovoltaické elektrárny nebyly důležitým řešením při přechodu od fosilních paliv. Cílem studie je podle nich upozornit spíše na integrovaná řešení, která si bude budoucnost bez fosilních paliv vyžadovat: mezi ně patří například reflexní materiály pro střechy spojené s kombinací zeleně ve městech. Ty by měly vyvážit výhody fotovoltaiky s jejími potenciálními nevýhodami v městském prostředí.