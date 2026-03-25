Rusko připravuje vlastní Starlink, využívat ho bude i armáda

Rusko připravuje vlastní satelitní internet. Společnost Bjuro 1440, která má projekt Rassvet na starosti, tento týden oznámila, že na oběžnou dráhu bylo vyneseno prvních šestnáct družic určených pro obdobu komunikačního systému Starlink společnosti SpaceX. Podle médií i expertů bude Moskva systém využívat i pro vojenské účely.
Projekt vesmírného internetu byl zpočátku určen pro civilní účely, ale po vypnutí Starlinku ruským vojákům je zjevné, že družice poslouží k podpoře ruské agrese, poznamenal například web RBK-Ukrajina. S tím souhlasí i Michal Václavík z Ústavu letadlové techniky Fakulty strojní ČVUT.
„Ten systém sice vyvíjí komerční, soukromá firma a má být poskytovatelem internetu pro civilní uživatele, ať už to budou jednotlivci, firmy, či instituce, veřejná správa. Ale je téměř jisté, že ho využije také ruská armáda, jak pro podporu bojů na Ukrajině, tak ho celkově zařadí do své komunikační sítě,“ podotkl expert.
Budoucí armádní využití podle něj potvrzuje i významná vládní investice do projektu. „Ruská vláda investovala a investuje v budoucích několika málo letech do projektu víc než deset miliard rublů, což je poměrně velká, netypická částka. Takže určitě má zájem systém využít i pro své vojenské účely,“ dodal Václavík.
Celkové náklady na projekt Rassvet se odhadují na 445 miliard rublů (asi 116 miliard korun).
Globální systém a komerční služba
Družice ruského systému jsou podle Václavíka vzhledově podobné družicím Starlink a váží necelých čtyři sta kilogramů. Plánovaná přenosová rychlost by měla být až jeden gigabajt za sekundu, což je o něco více než v případě Starlinku.
Sytém má pokrýt celý svět. „Aby byla služba skutečně globální, je třeba vypustit necelých tři sta družic, což má být dosaženo na konci příštího roku,“ říká Václavík s tím, že celkem má být družic zhruba tisícovka.
„Ale firma Bjuro 1440 plánuje už letos, po vypuštění několika dalších várek těchto družic, spustit testovací fázi v některých odlehlých regionech, zejména na severu Ruska, aby vyzkoušela, jestli služba skutečně funguje,“ dodal expert.
Aby Rusové mohli plně nahradit Starlink, musí uskutečnit ještě více než deset startů, vyvinout kompaktní a levný pozemní terminál a spustit jeho sériovou výrobu, podotkl web RBK-Ukrajina.
„V roce 2027 a dále by měla být (služba) komerčně nabízena za úplatu, podobně jako Starlink. S firmou Bjuro podepsaly smlouvu ruské železnice a Aeroflot, které mají tuto službu poskytovat cestujícím. Ale jak to bude ve skutečnosti, uvidíme v dalších letech,“ uzavřel Václavík.