První čínský pokus přistát s opakovaně použitelnou raketou selhal

První let čínské rakety Cučchüe-3, která má opakovaně použitelný první stupeň podobně jako rakety americké společnosti SpaceX, skončil v noci na středu neúspěchem. Píše to agentura Reuters s odkazem na čínská státní média.
Při testovacím letu raketa odstartovala v pořádku, první stupeň se ale nedokázal vrátit na zemi. Shořel a dopadl nedaleko místa, kam měl podle plánů přistát. „Konkrétní příčiny (selhání) se dále vyšetřují a analyzují,“ uvedla státní agentura Nová Čína.
Čínská společnost LandSpace, která raketu provozuje, se chtěla zařadit po bok amerických společností miliardářů Elona Muska a Jeffa Bezose, které už opakovaně použitelné rakety využívají. Rusko ani Evropa zatím tuto technologii nemají. Neúspěch čínské firmy podle agentury Reuters ukazuje, jak náročný vývoj takové rakety je.
I současné americké jedničce, společnosti SpaceX, trvalo celé roky, než dokázala přistát s opakovaně použitelnou raketou. Byla založena roku 2002, ale první úspěšné přistání prvního stupně (u rakety Falcon 9) při orbitálním startu se jí podařilo až 21. prosince 2015. Až o čtyři roky později pak dokázala znovu přistát se stupněm, který už jednou letěl.
V současné době to již dělá zcela rutinně, což jí výrazně snižuje náklady na dopravu materiálu na oběžnou dráhu.
O úspěšné využití technologie opakovaně použitelného prvního stupně rakety se kromě soukromé společnosti LandSpace snaží i další čínské společnosti. Podle serveru South China Morning Post se v prosinci očekává vypuštění rakety Dlouhý pochod 12A, která právě tuto technologii používá.