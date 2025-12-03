První čínský pokus přistát s opakovaně použitelnou raketou selhal


před 56 mminutami|Zdroj: ČT24, Nová Čína, ČTK

První let čínské rakety Cučchüe-3, která má opakovaně použitelný první stupeň podobně jako rakety americké společnosti SpaceX, skončil v noci na středu neúspěchem. Píše to agentura Reuters s odkazem na čínská státní média.

Při testovacím letu raketa odstartovala v pořádku, první stupeň se ale nedokázal vrátit na zemi. Shořel a dopadl nedaleko místa, kam měl podle plánů přistát. „Konkrétní příčiny (selhání) se dále vyšetřují a analyzují,“ uvedla státní agentura Nová Čína.

Čínská společnost LandSpace, která raketu provozuje, se chtěla zařadit po bok amerických společností miliardářů Elona Muska a Jeffa Bezose, které už opakovaně použitelné rakety využívají. Rusko ani Evropa zatím tuto technologii nemají. Neúspěch čínské firmy podle agentury Reuters ukazuje, jak náročný vývoj takové rakety je.

Společnost SpaceX provedla další zkoušku lodi Starship
Kosmická loď Starship společnosti SpaceX při startu v Texasu

I současné americké jedničce, společnosti SpaceX, trvalo celé roky, než dokázala přistát s opakovaně použitelnou raketou. Byla založena roku 2002, ale první úspěšné přistání prvního stupně (u rakety Falcon 9) při orbitálním startu se jí podařilo až 21. prosince 2015. Až o čtyři roky později pak dokázala znovu přistát se stupněm, který už jednou letěl.

V současné době to již dělá zcela rutinně, což jí výrazně snižuje náklady na dopravu materiálu na oběžnou dráhu.

O úspěšné využití technologie opakovaně použitelného prvního stupně rakety se kromě soukromé společnosti LandSpace snaží i další čínské společnosti. Podle serveru South China Morning Post se v prosinci očekává vypuštění rakety Dlouhý pochod 12A, která právě tuto technologii používá.

před 56 mminutami

