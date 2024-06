Před rokem explodovala hráz Kachovské přehrady. Ekologové sčítají škody, ale nacházejí i pozitiva

Vyhození Kachovské přehrady na Dněpru do povětří loni 6. června způsobilo záplavy, smrt desítek lidí i obrovské škody na životním prostředí. Ale příroda se už po půl roce začala vzpamatovávat, uvedla agentura AFP s odvoláním na ukrajinského botanika. Ten dokonce připustil, že z dlouhodobého hlediska by zničení přehrady mohlo mít pro přírodu i pozitivní důsledky.

Vynaložené úsilí podle profesora stálo za to, protože „ještě nikdo na světě nikdy nemohl studovat obnovu vegetace na tak obrovské ploše“. Když do této zóny vědci zavítali poprvé, několik týdnů po pohromě, připomínala marťanskou krajinu posetou mrtvými skořápkami.

„Všechna tato vegetace tu dříve nebyla,“ řekl profesor botaniky Oleksandr Chodosovcev, obklopený v parčíku v Chersonu rostlinami vyššími než on sám. Park byl loni zaplaven podobně jako většina oblasti poté, co výbuchy protrhly hráz přehrady.

Ukrajina nadále usiluje o odsouzení Ruska za takzvanou ekocidu, tedy genocidu přírody, protože zničení přehrady ohrozilo desítky živočišných a rostlinných druhů, z nichž některé se vyskytovaly jen zde. Vláda slibuje přehradu znovu postavit, jakmile to bude možné. Ukrajinští ekologové jsou proti, chtěli by totiž nechat ekosystém, aby se vrátil do stavu před postavením přehrady v padesátých letech.

Norští seismologové několik dní po protržení Kachovky oznámili, že v době, kdy byla přehrada zničena, zaznamenali v dané oblasti výbuch: v úterý 6. června ve 2:54 ráno místního času. Tento čas i uvedené souřadnice odpovídají zprávám v médiích o zničení přehrady. Seismické signály zachytily i dva senzory v Rumunsku a na Ukrajině.

Odborníci oslovení deníkem The New York Times 7. června uvedli, že nejpravděpodobnější příčinou byl výbuch zevnitř, a dodali, že útok zvenčí nebo selhání konstrukce jsou méně pravděpodobné. Eroze způsobená vodou procházející vraty mohla způsobit poškození, pokud by byla hráz špatně navržena nebo byl beton nekvalitní. To ale označili nejen oni, ale i další odborníci za nepravděpodobný důvod kolapsu vodního díla.

Ukrajinská tajná služba SBU tři dny po zničení přehrady zveřejnila údajný odposlech telefonátu dvou Rusů, kteří mluví o tom, že za útokem na přehradu stojí ruské síly.