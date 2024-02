Porucha ADHD možná přinášela evoluční výhodu. Pomáhala prvním lovcům a sběračům, naznačuje studie

před 20 m minutami | Zdroj: Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences , Guardian , NZIP

Vlastnosti spojené s neurovývojovou poruchou pozornosti známou jako ADHD mohly pomoci pravěkým lidem při shánění potravy. Díky tomu se ADHD udržela v genech až do současnosti, naznačuje britský výzkum.

ADHD. Čtyři písmena, která trápí stále více rodičů v moderním světě. Nepozornost, impulzivita a nadměrná aktivita, která se vymyká obvyklému chování dětí v daném věku. To jsou typické příznaky poruchy, která se nejčastěji objevuje u dětí, ale asi u čtyřiceti procent z nich může přetrvat až do dospělosti.

Vědci ale v nové studii, která vyšla v odborném žurnálu Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, tvrdí, že vlastnosti typické pro poruchu pozornosti s hyperaktivitou, jako je nesoustředěnost nebo impulzivita, mohly být pro naše předky evoluční výhodou. Autoři práce předpokládají, že tyto rysy zlepšovaly jejich úspěšnost při shánění potravy.

Hlavním autorem práce je profesor David Barack z Pensylvánské univerzity. Podle něj tento výzkum nabízí potenciální vysvětlení, proč je ADHD mezi lidmi rozšířenější, než kdyby se šířila jen díky náhodným genetickým mutacím. V širším smyslu to vysvětluje, proč jsou rysy jako nesoustředěnost nebo impulzivita tak běžné.

„Pokud by byly opravdu tak negativní, pak by se dalo předpokládat, že v průběhu evoluce budou ustupovat,“ uvedl pro deník The Guardian. „Naše výsledky jsou sice jen prvotní výzkum, ale naznačují v určitých kontextech výhody,“ dodal Barack.

Nedostatek koncentrace se může hodit

Jeho tým provedl experiment na pěti stovkách dospělých. Vědci už předem věděli, jestli testované osoby mají nějaké příznaky ADHD; ty se projevily u necelé poloviny z nich. Všichni dobrovolníci dostali za úkol vyzkoušet si videohru na shánění potravy, v níž měli během osmi minut nasbírat co nejvíce bobulí. Platilo přitom, že čím víc konkrétní keřík navštívili, tím méně bobulí tam mohli posbírat.