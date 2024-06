Porody do vody jsou u zdravých žen bezpečné, tvrdí rozsáhlý výzkum

Porody do vodní lázně tvoří ve Velké Británii asi devět procent z téměř 600 tisíc porodů, které se každoročně uskuteční v rámci systému lékařské služby. Podle tamních klinických doporučení by měl být všem nastávajícím matkám nabídnut porod do vody jako jedna z možností.

Analýza se zabývala množstvím závažných natržení v oblasti měkkých porodních cest u rodiček. Dále výzkumníci analyzovali počet dětí, které potřebovaly antibiotika nebo pomoc s dýcháním na novorozeneckém oddělení, a počet novorozenců, kteří při příchodu na svět zemřeli. Vědci dospěli k závěru, že rizika pro děti a jejich matky nebyla u porodů do vody vyšší než u dalších jejich typů mimo vodu.

Bezpečná alternativa

Profesorka klinického porodnictví na Cardiffské univerzitě Julia Sandersová, která zmíněný výzkum vedla, shrnula jeho výsledky slovy, že závěry ukazují, že porod do vody je bezpečnou alternativou ke „klasickému“ příchodu na svět mimo vodu.

„Ve Spojeném království využívá porodní bazén nebo vanu pro úlevu od bolesti při porodu přibližně 60 tisíc žen ročně, ale některé porodní asistentky a lékaři se obávají, že porod do vody může přinášet další rizika,“ zmínila.

„Objevily se zprávy, že děti mohou po porodu do vody vážně onemocnět nebo dokonce zemřít a že u matek je větší pravděpodobnost silných natržení nebo velké ztráty krve. Chtěli jsme zjistit, zda jsou porody do vody s porodními asistentkami NHS (Národní zdravotní služby – National Health Service – pozn. redakce) pro ženy a jejich děti stejně bezpečné jako porody klasické,“ vysvětlila Sandersová.