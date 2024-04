Osamělost trápí více Američany než Evropany, hlásí také více bolestí i chronických obtíží

„Naše studie rozpoznala trend, který se vyvíjí již po několik generací,“ uvedli autoři práce. Dospělí ve středním věku v Anglii a středomořské Evropě jsou na tom podle ní, co se týká osamělosti, podobně jako Američané, naopak lidé kontinentální a severní Evropy uvádějí nejnižší míru osamělosti.

Výzkum vycházel z údajů o 53 tisících dospělých z USA a třinácti evropských zemí, kteří do studie vstupovali ve věku od 45 do 65 let. Vědci respondenty monitorovali dlouhodobě – od roku 2002 do roku 2020. „Sledovali jsme jimi uváděné údaje o osamělosti každé dva roky. To nám umožnilo získat data od takzvané mlčící generace lidí narozených v letech 1937 až 1945, od baby boomers narozených v letech 1946 až 1964 a od příslušníků generace X narozených v letech 1965 až 1974,“ popsali vědci svou metodu a rozsah práce.

Ze studie podle nich jasně vyplývá, že Američané středního věku dnes zažívají více osamělosti než jejich vrstevníci v evropských zemích. To se shoduje s existujícími důkazy o tom, že úmrtnost dospělých v produktivním věku v USA roste. „Na dospělé ve středním věku jsme se zaměřili z několika důvodů – jsou páteří společnosti, protože tvoří většinu pracovní síly. V současné době se ale také potýkají s rostoucími problémy – například musí podporovat jak své stárnoucí rodiče, tak dospívající děti. A to přináší například také nedostatek společenského vyžití a může to vést k pocitům osamělosti,“ upozorňují autoři výzkumu.