Máme nedostatečné psychiatrické kapacity, shodují se Kašpárek a Hollý

„Žijeme v nějaké epidemii duševních potíží, zejména mladých a zejména mladých dívek a žen,“ upozorňuje Kašpárek. Říká, že s tím prý nikdo v této míře nepočítal, není na to postavený ani náš zdravotní systém, ani nikde v západní Evropě. „Je to nějaký kulturní, společenský fenomén, který se děje a na který se nikdo nedokázal připravit.“

Počet ambulantních vyšetření pacientů od 20 do 24 let

Podle Hollého se v tuto chvíli nemůže mluvit jen o „špičce ledovce – kdo potřebuje více psychiatrů“. „My potřebujeme mít širší nabídku pomocí a krizových služeb,“ uvádí. Zmínil také nutnost propojených komunit, celý systém krizových služeb se nyní buduje.

„Pokud se má člověk, který je v psychické nepohodě, objednat k psychiatrovi jako k nejžádanějšímu odborníkovi, v tomto systému budeme vždy narážet na kapacitní problém,“ podotýká Hollý. Existuje i meziresortní skupina pro dostupnost psychoterapie, aby byl onen „trychtýř“ na začátku větší a zajistila se tím vyšší míra odborné pomoci pro lidi, kteří ji potřebují.

Kašpárek dodává, že pro to, aby nyní vznikaly nové služby, není v Česku zdroj. „Musíme se postarat o to, aby do systému vstoupilo co nejvíc nových odborníků – to znamená vybudovat kapacity jak psychoterapeutů, psychiatrů, psychiatrických sester a dalších profesí, to trvá roky,“ soudí.

Neexistuje tak žádná jednoduchá intervence, kterou by se zařídilo, že bude dostupnost, myslí si Kašpárek. „Jsou tady statisíce lidí, kteří potřebují odbornou psychiatrickou péči.“ Klíčové je udržet základní síť v psychiatrické péči – jak ambulantních psychiatrů, tak akutních lůžek.