Obloha nad Českem nabídne všechno: konjunkci planet, dva meteorické roje, „vláček“ a možná i polární záři

V nadcházejících dnech by v Česku navíc opět mohla být vidět polární záře. Důvodem je série erupcí na Slunci, při kterých se uvolnila plazmatická oblaka a míří částečně i k Zemi. Tento vzácný přírodní úkaz bylo v Česku naposledy možné pozorovat letos v květnu, polární záře byla tehdy nejsilnější od roku 2003.

Ve středu 31. července se nad severovýchodem objeví Jupiter, Mars a Měsíc z pohledu pozorovatele ještě blíže, v uskupení nebeského trojúhelníku. „Spolu s oběma hvězdokupami to bude ještě pěknější pohled, neboť Měsíc bude oproti úterní situaci slabší, jeho srpek užší, a na tmavé obloze uvidíme více hvězd a také popelavý svit Měsíce na jeho Sluncem přímo neosvětlené části,“ uvedl Horálek. Dodal, že jihozápadně od Plejád bude možné najít malým dalekohledem planetu Uran.

První vlna plazmatických oblaků má dorazit už v úterý, to ale nebude vidět, protože částice zasáhnou naši planetu přes den. Podle Horálka ale může geomagnetická aktivita vydržet až do noci. Na Slunci se navíc objevují další erupce. „Není vyloučeno, že se zvýšená geomagnetická aktivita prodlouží do dalších dní,“ podotkl astronom s tím, že předpovědět tyto jevy je obtížné.

Podle Horálka je situace podobná jako v květnu, kdy série erupcí způsobila jasné polární záře na mnoha místech na světě včetně Česka a Slovenska. Tentokrát jsou nicméně erupce slabší. „V tuto chvíli vědci nepředpokládají, že stávající aktivita Slunce způsobí stejně intenzivní jevy, přesto zde šance na úkazy jsou. Navíc v následujících dnech ustupuje z noční oblohy Měsíc, který svým svitem jev často přezáří, takže nastávají příhodné podmínky,“ doplnil.

Plazmatická oblaka ze Slunce dorazí k Zemi vždy za dva až tři dny po samotné explozi, proto nelze předpověď dělat na delší dobu. Polární záře patří mezi nejkrásnější přírodní úkazy na obloze. Celkem běžné jsou v polárních oblastech, kde jsou viditelné po celé obloze. V Česku bývají naopak obvykle velmi slabé. Nezkušení pozorovatelé si je mohou splést se světelným znečištěním nebo červánky.

A do toho meteory a družice

Ani to ale stále ještě není všechno, co se na obloze odehraje. Podle Americké meteorické společnosti budou totiž na nebi vidět i dva meteorické roje. V noci z pondělí na úterý byly nejaktivnější Jižní Delta Aquaridy, které přinášejí až 25 meteorů za hodinu. Pondělní noc byla sice k pozorování nejlepší, ale i další dny se může na nebi několik těchto meteorů na obloze vyskytnout. Jsou nejlépe pozorovatelné až před svítáním, samozřejmě co nejdál od městského světelného znečištění. Meteory budou především vyletovat na východě.