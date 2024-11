Noční křeče kradou lidem spánek. Vědci našli vitamin, který jim dokáže zabránit

Náhlé noční probuzení způsobené bolestivou křečí v nohách je časté hlavně u seniorů. Nejde sice o život ohrožující problém, ale může výrazně snižovat kvalitu života. Protože není snadné ho léčit, snaží se vědci přijít na to, jak mu předcházet.

Přicházejí v noci, bez varování a náhle. Uprostřed hlubokého spánku člověka probudí rychlý, silný a bolestivý stah lýtkového svalu. Přes spoustu „babských receptů“ neexistuje žádné snadné řešení – je prostě nutné nechat bolest nekonečné minuty odeznívat. Tento problém je nečekaně častý a až doposud se nevědělo, jak mu předcházet.

Tento fenomén má oficiální lékařské označení – říká se mu „noční svalové křeče dolních končetin“ a je známý pod zkratkou NLC. Alespoň jednou za život se s nimi potká asi 60 procent dospělých, u dvaceti procent je problém tak velký a bolestivý, že jim způsobuje zhoršenou kvalitu spánku. Někdy mohou být křeče spojené i s vážnějšími nemocemi. Problém je, že neexistuje léčba, jež by to řešila a současně neměla vážnější vedlejší účinky. Co s tím?