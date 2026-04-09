Němečtí vědci objevili u Antarktidy zatím nepopsaný ostrov


před 34 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, AWI

Mezinárodní expedice ve Weddellově moři v antarktické oblasti objevila ostrov, který dosud nebyl uveden na žádných mapách. Oznámil to bremerhavenský Institut Alfreda Wegenera (AWI), na jehož ledoborci Polarstern se vědci plaví.

Tým 93 odborníků, který je na misi od 8. února, zkoumá úbytek ledu a odtok vody z Larsenova šelfového ledovce na severovýchodě Weddellova moře a východní části Antarktického poloostrova. Kvůli špatnému počasí musela expedice dočasně přerušit práci a ukrýt se s lodí do závětří u Joinvilleova ostrova. V oblasti, která byla v námořních mapách označena jako nebezpečná zóna, posádka objevila ostrov, který v jejich mapových podkladech nebyl. A nenašel se ani v jakýchkoliv jiných mapách.

„Na naší cestě ukazovala námořní mapa oblast s neprozkoumanými nebezpečími pro plavbu, ale z toho nebylo jasné, co to je a odkud informace pochází,“ uvedl Simon Dreutter z AWI. Oblast tak vzbudila Dreutterovu pozornost, neboť je odborníkem na podmořské mapování. Při pohledu z můstku pak s posádkou uviděl něco, co připomínalo špinavý ledovec. Při bližším zkoumání zjistili, že je to zřejmě skála.

Nově objevený ostrov
Zdroj: Alfred Wegener Institute/Christian Haas

„Změnili jsme kurz a vydali se tímto směrem. Bylo očividné, že před námi je ostrov,“ popsal objev Dreutter. Ledoborec se k místu přiblížil na 150 metrů.

Posádka následně pomocí senzorů prozkoumala dno i ostrov, k jeho nafocení použila i dron. Výsledkem průzkumu je to, že ostrov je dlouhý 130 metrů a široký 50 metrů, nejvyšší část pak vyčnívá asi 16 metrů nad hladinou.

Ostrov zatím nemá jméno, což se ale po oficiálním registračním procesu změní. Záměrem je, aby se ostrov dostal do map.

Výzkum antarktického dna

Hlavním cílem německého výzkumu je popsat, jak vypadají ekosystémy v antarktickém ledu. Ten totiž rozhodně není jen zmrzlá voda, obývají ho spousty bakterií a dalších mikroorganismů. Vědci by rádi zjistili, jakým způsobem tyto organismy přispívají k uhlíkovému cyklu v Jižním oceánu.

Tento úkol ale vědci provedou až po završení expedice, která má skončit 9. dubna 2026 na Falklandských ostrovech. Odtamtud se ledoborec Polarstern vydá na cestu přes Atlantik a do svého domovského přístavu v Bremerhavenu by se měl vrátit v polovině května.

Námořní doprava v Hormuzském průlivu je stále omezená

Námořní doprava v Hormuzském průlivu je stále omezená

před 1 mminutou
ČEZ bude vyvíjet s francouzskou firmou Framatome palivo pro Dukovany

ČEZ bude vyvíjet s francouzskou firmou Framatome palivo pro Dukovany

05:53Aktualizovánopřed 6 mminutami
Ceny ropy se vrátily k růstu

Ceny ropy se vrátily k růstu

před 34 mminutami
„Generál nebe“ František Peřina se narodil před 115 lety

Video„Generál nebe“ František Peřina se narodil před 115 lety

před 3 hhodinami
Ve Spojených státech roste nespokojenost s Trumpovou politikou

Ve Spojených státech roste nespokojenost s Trumpovou politikou

před 4 hhodinami
Na únosech ukrajinských dětí se podílejí i Gazprom a Rosněfť, uvádějí výzkumníci

Na únosech ukrajinských dětí se podílejí i Gazprom a Rosněfť, uvádějí výzkumníci

před 5 hhodinami
Trump po schůzce s Ruttem znovu kritizoval členy NATO

Trump po schůzce s Ruttem znovu kritizoval členy NATO

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Příměří v ohrožení. Izrael podnikl dosud nejsilnější útok na Libanon

Příměří v ohrožení. Izrael podnikl dosud nejsilnější útok na Libanon

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Komáři v Jižní Americe se geneticky adaptují na insekticidy

Komáři v Jižní Americe se vyvíjejí tak, aby se vyhnuli účinkům insekticidů, varují vědci v nové studii, která vyšla v odborném žurnálu Science. Mohlo by to podle nich mít znepokojivé důsledky pro šíření malárie nejen v této části světa.
před 22 hhodinami

OBRAZEM: Měsíc, jak ho lidstvo dosud nevidělo

Americká vesmírná agentura NASA zveřejnila další nové snímky povrchu Měsíce. Jsou na nich vidět detaily mnoha důležitých geologických prvků na této přirozené družici Země, které teď budou astronomové studovat.
včera v 10:55

Čeští vědci umí převádět pohyby lidí na návod pro roboty

Převést lidský pohyb do přesného návodu pro robota a vyhnout se tak náročnému a drahému programování je cílem českých inženýrů, kteří tímto způsobem učí roboty v průmyslovém prostředí.
včera v 10:03

OBRAZEM: Kosmická loď Orion pořídila fascinující snímky

Americká vesmírná agentura NASA zveřejnila v úterý nové snímky mise Artemis II, která absolvovala let kolem Měsíce a už se vrací zpátky k Zemi. Ukazují nejen samotný Měsíc, ale také Zemi a doplňují předešlé fotografie pořízené během letu k Měsíci.
7. 4. 2026

Houby mezi sebou šíří drby o moči a vodě

Houbové sítě si mezi sebou vyměňují spoustu informací. V novém experimentu japonských mykologů se ukázalo, že si předávají odlišné informace v závislosti na tom, jestli na ně dopadají kapky vody nebo moči. A tato komunikace je opravdu bleskurychlá.
7. 4. 2026

Artemis II obletěla Měsíc a vrací se k Zemi

Čtyři astronauti na palubě kosmické lodi Orion splnili hlavní cíl mise Artemis II. Dokázali proletět kolem Měsíce, vyfotografovali ho z odvrácené strany a nyní už směřují k Zemi, kde by měli přistát v noci z pátku na sobotu.
7. 4. 2026

Na obloze září zelená kometa. Brzy může být vidět pouhým okem

Na obloze je už několik týdnů viditelná kometa C/2025 R3 (PanSTARRS). V současné době zjasnila tolik, že je vidět i menším dalekohledem. Kometa bude pozorovatelná z našich končin následující dva týdny, podle astrofotografa Petra Horálka je pravděpodobné, že překoná hranici viditelnosti pouhýma očima.
7. 4. 2026
