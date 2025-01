Největší ledovec světa může zablokovat kolonie tučňáků, obávají se vědci

Tučňáky a ploutvonožce na ostrově Jižní Georgie v jižním Atlantiku ohrožuje blížící se obrovský ledovec, píše server britského deníku The Times. Vědci se obávají, že by na ostrově mohl vyhubit celé kolonie zvířat.

V minulosti už se stalo, že mláďata tučňáků a nejrůznějších ploutvonožců uhynula poté, co obrovské ledovce zablokovaly přístup dospělých jedinců na místa, kde krmili své mladé. Pokud ledovec A23a na místě uvízne, může zde zůstat celé roky a podstatně změnit i celý ekosystém, píší The Times.

„Ledovce jsou ze své podstaty nebezpečné. Byl bych neskutečně šťastný, kdyby se nám zcela vyhnul,“ řekl serveru BBC Simon Wallace, kapitán vládní lodi Pharos na Jižní Georgii.

Chování ledovce se nedá spočítat

V roce 2004 jiný obří ledovec známý jako A38 uvízl na kontinentálním šelfu severovýchodně od Jižní Georgie, která leží asi čtrnáct set kilometrů jihovýchodně od Falklandských ostrovů. Tehdy se objevily zprávy o „bezpočtu mrtvých mláďat tučňáků a ploutvonožců“ nalezených na místních plážích poté, co byly uzavřeny potravní trasy.

„V oblasti je momentálně léto, takže jsou zde mláďata, a dospělí jedinci musí do moře pro potravu,“ řekl The Times Andrew Meijers z polárního výzkumného institutu British Antarctic Survey. „Ledovec může buď zablokovat potravní oblasti nad kontinentálním šelfem, nebo donutit zvířata, aby se mu vyhýbala, což je stojí více energie – a to nevyhnutelně vede k většímu množství neúspěšných pokusů o odchov a větší úmrtnosti,“ dodal.