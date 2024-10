Nebezpečné věčné chemikálie pije až pětina Američanů. Jsou i v české vodě

Letos vědci popsali, že se do lidského těla dostávají nejčastěji skrze potraviny, hlavně z čajů, vepřového masa, sladkostí, sportovních nápojů, zpracovaného masa, másla, chipsů, ale také z balené vody. Nový výzkum Americké geologické služby teď ale upozornil, že podle nového modelu pronikly PFAS i do spodních vod a lidé s nimi mnohdy přijdou do styku i tehdy, když se vodě z plastových lahví budou vyhýbat.

Otestovat na PFAS všechny spodní vody v USA by trvalo extrémně dlouho a bylo by to nesmírně drahé. Vědci využili jinou možnost: na základě znalostí vlastností a šíření PFAS vytvořili predikční model, který odhaduje, kde už tyto látky pronikly do pitné vody. Kvalifikovaný odhad ale současně vychází i z měření. K získání odhadů tým analyzoval 1238 vzorků podzemních vod, a právě na základě těchto dat určil, jak mohou faktory, jako je městská zástavba a hloubka studní, ovlivnit výskyt věčných chemikálií.

Součástí zprávy je i detailní interaktivní mapa, kde si mohou lidé ověřit, jak jsou na tom zdroje vody právě v jejich okolí.

Problém může být ještě závažnější

Model nezahrnuje odhady koncentrací PFAS. Jediným způsobem, jak potvrdit přítomnost kontaminantů, je testování. Stačí ale na to, aby ukázal, jak velké procento obyvatelstva je touto hrozbou ovlivněné. „Výsledky této studie naznačují rozsáhlou kontaminaci PFAS v podzemních vodách, které se v USA používají pro veřejné i soukromé zásobování pitnou vodou,“ shrnula hlavní autorka studie Andrea Tokranovová.

„Tento nový prediktivní model může pomoci stanovit priority pro budoucí odběr vzorků, aby se zajistilo, že lidé nebudou nevědomky pít kontaminovanou vodu. To je důležité zejména pro uživatele soukromých studní, kteří nemusí mít informace o kvalitě vody ve svém regionu a nemusí mít stejný přístup k testování a úpravě vody jako veřejní dodavatelé,“ osvětlila vědkyně smysl této práce.

Různé části USA jsou touto hroznou zasažené nerovnoměrně. Například v Massachusetts může být kontaminována PFAS voda až pro až 86 až 98 procent lidí, kteří jsou závislí na podzemní vodě z veřejných vodovodů. V Connecticutu může být voda kontaminována u 67 až 87 procent lidí.

Špatná zpráva je, že i tato už tak varovná čísla mohou značně podceňovat opravdový rozsah problému. Existuje totiž více než čtrnáct tisíc typů PFAS, z nichž ne všechny lze současnými testy zjistit. Výše uvedená studie prověřovala jen přítomnost 24 nejčastějších druhů. Nejčastěji detekovanými sloučeninami byly perfluorobutansulfonát známý jako PFBS, perfluoroktansulfonát známý jako PFOS a perfluoroktanoát známý jako PFOA.

PFAS v české vodě

Tyto látky se vyskytují i v pitné vodě v Česku. Zatím neproběhl tak rozsáhlý výzkum jako v USA, existuje ale několik studií, které se věc snažily poctivě popsat. Roku 2021 provedl výzkum tým Tomáše Cajthamla z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Vybral si 32 látek ze skupiny PFAS a zjišťoval, jestli je najde v kohoutkové vodě českých okresních měst. Našel je ve 42 vzorcích, přičemž nejvyšší koncentrace při jednom z odběrů byla ve Zlíně, kdy se pohybovala na horní hranici maximální přípustné koncentrace doporučené Evropským úřadem pro bezpečnost potravin.

Stejný rok proběhla i analýza jiného týmu, v němž spolupracoval Státní zdravotní ústav ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a Ústavem analýzy potravin a výživy a s Pražskými vodovody a kanalizacemi. Ta také našla stopy PFAS ve všech místech: