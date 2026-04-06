Mise Artemis překonala rekordní vzdálenost lidí od Země

Posádka mise Artemis II zlomila dosavadní rekord v největší dosažené vzdálenosti lidí od Země. Potvrdil to americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Čtyři astronauti v kosmické lodi Orion v pondělí překonali hranici 400 171 kilometrů od Země, kam se dostala posádka mise Apollo 13 v roce 1970.
Trojice Američanů a Kanaďan na palubě Orionu při misi Artemis II oblétají Měsíc, čímž ověřují techniku pro pozdější přistání lidské posádky na lunárním povrchu. To je nyní plánováno na rok 2028.
Astronauti s kosmickou lodí Orion v pondělí vstoupili do takzvané sféry lunárního vlivu, kde je větší gravitační vliv Měsíce než Země, a to ve vzdálenosti 66 099 kilometrů od Měsíce.
Po vzoru Apolla 13
Astronauti mise Artemis II, kterou tvoří Američané Reid Wiseman, Christina Kochová a Victor Glover a Kanaďan Jeremy Hansen, se pohybují po stejné osmičkové dráze jako jejich kolegové z Apolla 13.
Největší vzdálenosti od naší planety dosáhnou v noci na úterý SELČ. Podle dosavadních propočtů by se měli od Země vzdálit na 406 773 kilometrů.
Mise odstartovala minulý čtvrtek po půlnoci SELČ. Přistání zpět na Zemi je plánováno na sobotu.