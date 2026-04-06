Mise Artemis překonala rekordní vzdálenost lidí od Země


6. 4. 2026Aktualizovánopřed 3 mminutami|Zdroj: ČTK

Posádka mise Artemis II zlomila dosavadní rekord v největší dosažené vzdálenosti lidí od Země. Potvrdil to americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Čtyři astronauti v kosmické lodi Orion v pondělí překonali hranici 400 171 kilometrů od Země, kam se dostala posádka mise Apollo 13 v roce 1970.

Trojice Američanů a Kanaďan na palubě Orionu při misi Artemis II oblétají Měsíc, čímž ověřují techniku pro pozdější přistání lidské posádky na lunárním povrchu. To je nyní plánováno na rok 2028.

Astronauti s kosmickou lodí Orion v pondělí vstoupili do takzvané sféry lunárního vlivu, kde je větší gravitační vliv Měsíce než Země, a to ve vzdálenosti 66 099 kilometrů od Měsíce.

Krátce před osmou hodinou večer pak pokořili rekord, kdy se ocitli dále od Země než kdokoli v historii pilotované kosmonautiky. Překonali tak hranici 400 171 kilometrů od Země, kam se dostala posádka mise Apollo 13 z roku 1970.

On-line přenos

Mise Artemis

  • 20:34

    Noc na úterý bude z hlediska mise Artemis zásadní. Tady je plán toho, co by se mělo dít. Informuje Pavel Gabzdyl z Masarykovy univerzity.

  • 20:10

    Sledujte živé vysílání NASA z obletu Měsíce:

  • 20:08

    Posádka mise Artemis II zlomila dosavadní rekord v největší dosažené vzdálenosti lidí od Země, když překonala vzdálenost přes 400 170 kilometrů.

Po vzoru Apolla 13

Astronauti mise Artemis II, kterou tvoří Američané Reid Wiseman, Christina Kochová a Victor Glover a Kanaďan Jeremy Hansen, se pohybují po stejné osmičkové dráze jako jejich kolegové z Apolla 13.

Největší vzdálenosti od naší planety dosáhnou v noci na úterý SELČ. Podle dosavadních propočtů by se měli od Země vzdálit na 406 773 kilometrů.

Mise odstartovala minulý čtvrtek po půlnoci SELČ. Přistání zpět na Zemi je plánováno na sobotu.

VideoŽák, noty a umělá inteligence. Hru na hudební nástroje už učí i AI

Zapojení umělé inteligence do výuky hry na hudební nástroj je tu. Ve světové konkurenci se uchytila i tuzemská aplikace. Lekce dává od loňska. Nejvíc uživatelů má ve Spojených státech, hned poté v Česku. Aplikace vychází z populárního formátu videohry Guitar Hero, kde tóny padají jakoby seshora a naznačují tak prstoklad v reálném čase.
včera v 08:00

VideoOdborníci monitorují pohyb vlků na Broumovsku pomocí GPS

V oblasti Broumovska se v současnosti pohybují dva vlci s telemetrickými obojky. Ochránci přírody tak chtějí sledovat jejich trasy i to, jak blízko se přibližují k lidským obydlím. Nedávno se šelmy dostaly i do těsné blízkosti člověka. Odborníci teď pomocí GPS monitorují jejich pohyb. A vzkazují lidem, aby z vlků neměli strach, protože od jejich návratu do tuzemské přírody jejich vyloženě agresivní chování zaznamenáno nebylo. Už v lednu také na Broumovsku dobrovolníci vlky sčítali – ukázalo se, že na širším území zahrnujícím i Polsko žijí tři smečky a kolem 25 jedinců.
4. 4. 2026

Archeologové v Kodani objevili vrak lodi. Před 225 lety ji potopili Britové

Mořští archeologové objevili na dně kodaňského přístavu dánskou válečnou loď Dannebroge, kterou před 225 lety potopila britská flotila v čele s viceadmirálem Horatiem Nelsonem. Našli tam dvě děla, uniformy, odznaky, boty, lahve a dokonce i část dolní čelisti námořníka, možná jednoho z devatenácti pohřešovaných členů posádky, kteří tehdy nejspíše přišli o život, napsala agentura AP.
3. 4. 2026

Na Velikonoce přichází jaro. V minulosti byly tropické i mrazivé

Velikonoce jsou díky dvěma svátkům a jednomu dni velikonočních prázdnin obdobím, kdy většina Čechů velmi ostře sleduje počasí. Často se sice nazývají „svátky jara“, ale nejen vzhledem ke svému pohyblivému kalendářnímu ukotvení můžou nabídnout velmi pestré podoby počasí. V letošním roce se zřejmě označení svátků jara naplní, počasí totiž bude opravdu jarní.
3. 4. 2026

Orion se čtyřmi astronauty míří k Měsíci

Raketa Space Launch System s lodí Orion odstartovala ve čtvrtek v 0:35 středoevropského času na misi Artemis II, jejímž cílem je průlet lodi s posádkou kolem Měsíce, což lidstvo učiní poprvé od roku 1972. Raketa vzletěla z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě a vynesla loď se čtyřmi astronauty na oběžnou dráhu, kde se Orion oddělil a pokračuje k Měsíci, který obletí ve vzdálenosti 7400 kilometrů. Na Zemi se vrátí po téměř deseti dnech v kosmu.
2. 4. 2026

Artemis II odstartovala na cestu k obletu Měsíce

Několik let připravovaná mise Artemis II půl hodiny po půlnoci odstartovala, cílem je průlet lodi s posádkou kolem Měsíce, což lidstvo učiní poprvé od roku 1972. Hlavním plánem programu Artemis je pak návrat astronautů na Měsíc, což je nyní plánováno na rok 2028.
1. 4. 2026Aktualizováno2. 4. 2026

Návrat Evropy k jádru může být trnitý a nahrát Rusku

Ruská invaze na Ukrajinu a v současnosti i blízkovýchodní válka oživily v Evropě kvůli prudkému zdražování energií zájem o jádro. Evropská komise chce podpořit investice a budování malých modulárních reaktorů. Jde ale o běh na dlouhou trať. Po cestě navíc hrozí posílení závislosti na ruských zdrojích i protesty veřejnosti. Kvůli zablokovanému Hormuzskému průlivu mění energetickou strategii také některé asijské země.
2. 4. 2026Aktualizováno2. 4. 2026
