Metan z Grónska je dědictví minulosti i hrozba pro budoucnost, ukázali čeští vědci


před 23 mminutami|Zdroj: ČT24, Přírodovědecká fakulta UK, Nature Geoscience

Mezinárodní tým vědců pod vedením Marka Stibala a jeho týmu kryosférické ekologie (CryoEco) z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy přinesl v nové studii důkaz o původu metanu, který se uvolňuje zpod Grónského ledovce. Je jím rozklad organické hmoty nahromaděné během teplejšího období, které skončilo před zhruba čtyřmi tisíci lety. Výsledky studie tak ukazují, že Grónský ledovec je velmi citlivý i k poměrně mírným a krátkým změnám klimatu.

Zpod tajících okrajů ledovců na mnoha místech naší planety uniká metan, který je velmi silným skleníkovým plynem. Tento teprve nedávno objevený fenomén proto vyvolává obavy z další potenciální zpětné vazby pro probíhající klimatickou změnu a odledňování.

Vědci sesbírali desítky vzorků vody vytékající zpod ledu podél celého západního okraje ledovce a zkoumali metan v ní rozpuštěný pomocí analýzy stabilních izotopů uhlíku a vodíku a radioizotopového datování.

Výsledky ukázaly, že metan unikající zpod Grónského ledovce je 1500 až 4500 let starý a pochází z mikrobiálního rozkladu organické hmoty bez přístupu kyslíku. To znamená, že v dávné minulosti tam došlo k výraznému odtání západního okraje ledovce a nárůstu tundrové vegetace, což způsobilo nahromadění organické hmoty na odhaleném území. Ta byla pak překryta znovu rostoucím ledovcem během následujícího chladnějšího období.

„Studie přináší další důkaz toho, jak citlivý je Grónský ledovec ke změnám klimatu. To, že během poměrně krátkého období, které bylo klimaticky srovnatelné se současností, odtál daleko za hranice dnešního rozsahu, je znepokojivou připomínkou toho, co nás čeká v blízké budoucnosti,“ komentoval výsledky spoluautor studie, expert na ledovce Alun Hubbard z university ve finském Oulu.

Je grónský metan hrozbou?

Celkové množství metanu unikajícího zpod Grónského ledovce v současné době naštěstí není příliš velké a v globálním měřítku je zatím zanedbatelné. To se ale může v blízké budoucnosti změnit.

„Naše zjištění ukazují, jak významná je role těch poměrně nedávných změn v rozsahu ledovce na koloběh uhlíku v tomto důležitém arktickém ekosystému. I přes relativně malé množství metanu, které se teď zpod ledu uvolňuje, jsou naše výsledky relevantní i pro globální odhady bilance metanu v atmosféře,“ dodává jedna z hlavních autorek studie Jade Hattonová.

Zrychlující tání ledovců totiž podle ní povede ke zvýšeným emisím metanu, a to nejen v Grónsku, ale velmi pravděpodobně i v Antarktidě, kde jsou zásoby organické hmoty o mnoho větší a očekávané emise metanu proto potenciálně daleko závažnější.

Aktuálně z rubriky Věda

Jepice tančí vertikálně, protože jsou šeroslepé, ukázala studie

Vědci odhalili, proč jepice při rojení provádějí svůj podivuhodný tanec ve vzduchu: svislý let nahoru a dolů pomáhá samcům rozlišit samice v hejnu a zvyšuje jejich šanci na rozmnožení. Vyplývá to z nového výzkumu.
Vědci objevili 27 planet jako ze Star Wars. Zřejmě obíhají kolem dvou hvězd

Astronomové popsali 27 kandidátských planet, které obíhají kolem dvou hvězd, podobně jako fiktivní pouštní planeta Tatooine z filmového světa Star Wars. Výsledky studie, na kterou upozornil deník The Guardian, vědci publikovali symbolicky 4. května, kdy fanoušci slaví neoficiální Den Star Wars.
před 1 hhodinou

Při ražbě pražského metra objevili vědci nový druh prvohorního členovce

Z nenápadné fosilie nalezené při stavbě metra D se vyklubal doposud neznámý druh dávného členovce. Soomaspis labutai žil asi před 448 miliony let, jeho nejbližší známý příbuzný pocházel až z jižní Afriky. Tento objev mění pohled na rozšíření těchto živočichů a přináší nové informace o životě v době prvního hromadného vymírání druhů.
před 3 hhodinami

Na výletní lodi byl zjištěn smrtící hantavirus. Tři lidé zemřeli

S výletní lodí u pobřeží Kapverdských ostrovů, kde se vyskytla nákaza hantavirem, lékaři nově spojují sedm možných případů. Uvedla to Světová zdravotnická organizace (WHO) s tím, že laboratorně potvrzené jsou zatím dva případy, napsala v noci na úterý agentura Reuters. Tři lidé zemřeli a čtyři jsou nemocní, z nichž jeden je v kritickém stavu. Hantavirus je vzácné, ale potenciálně smrtelné onemocnění, které se šíří trusem infikovaných hlodavců.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

VideoPro vznik požárů byly v Českém Švýcarsku ideální podmínky, vysvětluje bioklimatolog

Podmínky pro vznik požárů byly v Česku o víkendu velmi vhodné – zásoba vody v půdě je nízká a dřevo suché, uvedl pro ČT24 Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Navíc foukal poměrně silný vítr, vznik rozsáhlých oblastí v Českém Švýcarsku zasažených plameny tedy podle něj není překvapivý. Nejrizikovější jsou pro požáry holiny zarostlé suchou trávou a také borovicové lesy se suchým jehličím. Naopak zarostlejší části mladého lesa jsou méně zranitelné – už jen proto, že jimi hůř prostupuje vítr, jenž šíření ohně nahrává, doplnil vědec. Riziko bude podle něj přetrvávat zejména v pondělí a úterý hlavně na východě Česka.
před 19 hhodinami

NASA zveřejnila dvanáct tisíc fotek z mise Artemis. Podívejte se

Od začátku dubna sledoval celý svět s napětím, jak čtyři astronauti z USA a Kanady letí při misi Artemis II směrem k Měsíci, oblétají ho a pak se po dvou týdnech vrací úspěšně na Zem. Americká kosmická agentura NASA teď zveřejnila kompletní fotoarchiv celé mise – celkem 12 217 snímků. Podívejte se na výběr z nich.
před 21 hhodinami

Vědci ze Stanfordu popsali nový kryptický způsob, jak bakterie tvoří DNA

Bakterie umí vytvářet DNA nejen tím, že kopírují starší vzory, ale vyvinuly si i další způsob, jak tuto deoxyribonukleovou kyselinu tvořit. Nový objev, který překvapil celou řadu biologů, by mohl podle autorů pomoci i při vytváření nových genetických nástrojů v medicíně.
před 22 hhodinami
