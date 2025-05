Malpy unášejí mláďata jiného druhu. Možná kvůli módě

Zoë Goldsboroughová nemohla uvěřit svým očím. Výjev, který právě viděla, neodpovídal ničemu, co se za pět let studia primatologie naučila. A tak rovnou běžela za svým šéfem, profesorem, aby jí to vysvětlil. Ale i Brendan Barrett byl bezradný. Záběr na videu byl nevysvětlitelný.

Tato interakce byla tak divná, že se Goldsboroughová rozhodla podívat se jí pořádně na zoubek. A tak manuálně prošla všechny videozáznamy, které výzkumný projekt, jehož byla členkou, za několik let pořídil. Ukázalo se, že to nebyl promrhaný čas. Doktorandka našla rovnou čtyři situace, při nichž Joker na svých zádech nosil mláďata cizího druhu. Vždy to byli vřešťani.

Když se mladá vědkyně snažila Jokerovo chování dešifrovat, zjistila, že to je marné. Našla v záznamech, že v minulosti malpy kapucínské „adoptovaly“ mládě dalšího druhu primáta, kosmana. Jenže to se jednalo o samice, které se k mláděti chovaly jako k vlastnímu a podařilo se jim ho odchovat až do dospělosti.

Ale proč by se tak choval samec? Joker navíc mláďata střídal, na každém záznamu bylo jiné. Goldsboroughová se ocitla ve slepé uličce, pro další analýzu jí chyběla data. A navíc Joker v dalších měsících přestal o vřešťaní mladé jevit zájem. Jenže to nebyl konec příběhu. Ani zdaleka.

O pět měsíců později

Za necelý půlrok se ale na videu objevila stejná situace, a to rovnou opakovaně. Pokaždé se jednalo o odlišné mládě, jenže tentokrát se lišil viník. Nosičem už nebyl Joker, ale jiní mladí samci, kteří přenášeli mláďata vřešťanů po pralese.

Během patnácti měsíců, co vědci skupinku sledovali, napočítali čtyři mladé samce, kteří si na zádech nosili celkem jedenáct mláďat. Zatímco ale Joker se o malé vřešťany snažil starat, jeho „napodobitelé“ byli v péči laxnější, někteří vypadali podle vědců dokonce znuděně a otráveně. Když se mláďata snažila přisát k jejich prsům, dokonce je kousali. Nikdy jim ale neubližovali cíleně.