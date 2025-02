Lidé domestikovali ovce v Turecku. Nesly s sebou civilizaci, ukázala studie

Ovce jsou pro lidský život nepostradatelné už víc než 11 tisíc let. Poskytují lidem maso, mléko a také vlnu. A přitom jsou nenáročné, samy toho moc nepotřebují a od člověka vyžadují jen ochranu před predátory. Nový genetický výzkum teď vystopoval původ jejich domestikace – a to do Turecka.

Vědci popsali i to, co pak následovalo. Genetika totiž umí popsat i to, jaké znaky starověcí lidé u zvířat upřednostňovali, a co po ovcích tedy chtěli. Před asi osmi tisíci lety první evropští zemědělci začali ovce selektivně šlechtit: zajímavé je, že prvním znakem, který lidi tehdy zajímal, byla barva srsti. Pozoruhodné je, že stejný proces už dříve archeologové popsali u domestikace koz.

Podle autorů studie je to první popsaný případ, kdy člověk cíleně měnil vlastnosti zvířat tak, aby mu vyhovovaly. Není samozřejmě vyloučené, že se to stalo již dříve, ale toto je první situace, kdy pro to má věda hmatatelné důkazy.

Genetičtí inženýři ze starověku

Klíčový genetický objev se týkal genu KIT, který je spojen s bílou barvou srsti hospodářských zvířat. To naznačuje, že dávní pastevci, podobně jako moderní zemědělci, hledali u svých stád specifické estetické vlastnosti.