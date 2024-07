Když se srazily dvě kupy galaxií, temná hmota se nezastavila

Když se střetnou dva objekty z běžné hmoty, tak to skončí srážkou. Ale co se stane, když do sebe narazí dva obří objekty tvořené podivnou temnou hmotou? Tak detailně jako nyní to zatím vědci neměli nikdy šanci pozorovat.

Miliardy světelných let od Země se srazili dva nepopsatelní obři. Narazily do sebe dvě masivní kupy galaxií, složené z tisícovek galaxií, a v každé z nich jsou stovky milionů hvězd. Jenže tentokrát astronomy výjimečně nezajímalo, co vidí. Sledovali s napětím to, co vidět nemohli – temnou hmotu.

Vědci pozorovali tuto událost pomocí několika dalekohledů, vesmírných i pozemských. Některá pozorování jsou stará celé desítky let, ale úplná analýza vznikala až v posledních letech a výsledky teď vyšly v odborném časopise The Astrophysical Journal.

Kupy galaxií patří k těm vůbec největším strukturám ve vesmíru, které jsou spojené gravitací. Většina jejich hmotnosti ale není tvořená normální hmotou, jak ji známe a z níž je složená Země, Slunce a třeba i lidské tělo. Z té je pouhých patnáct procent hmoty v těchto kupách. Zbývajících pětaosmdesát procent tvoří temná hmota, která není viditelná. Astronomové mohli poprvé sledovat, jestli při srážce reaguje jinak obyčejná a jinak temná hmota.

Když se srazí miliardy hvězd

Během této supersrážky, která je vlastně lidskými měřítky nepopsatelná, zůstaly samotné galaxie z velké části nepoškozené. Důvodem je to, že galaxie jsou ve skutečnosti neskutečně „řídké“ objekty: většinou je to totiž prázdný prostor, případně kosmický prach. Opravdových hmotných těles, jako jsou hvězdy nebo exoplanety, je jenom špetka.

Když se obrovské zásoby plynu mezi galaxiemi složené z normální hmoty srazily, plyn se rozbouřil a přehřál. Zatímco veškerá hmota, včetně normální i temné hmoty, na sebe vzájemně působí prostřednictvím gravitace, normální hmota na sebe působí také prostřednictvím elektromagnetických sil, které ji při srážce zpomalily. A vědci tak mohli pozorovat u události s označením MACS J0018.5+1626 přesně to, co předpokládali ve svých modelech: zatímco normální hmota se po nárazu zastavila, temná hmota v každém shluku proplouvala dál.

Vizualizace srážky dvou kup galaxií: normální hmota je zobrazena oranžově, temná modře: