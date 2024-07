Evropa chce vyslat misi k asteroidu Apophis. Má pozorovat, jak mine Zemi

Evropská vesmírná agentura (ESA) hodlá vyslat vlastní misi k asteroidu Apophis. Ten se roku 2029 přiblíží k Zemi, a přestože nepředstavuje nebezpečí, průlet nabídne šanci na průzkum, kterou by bylo podle vědců hřích nevyužít.

Asi dvoukilometrové úlomky komety Shoemaker-Levy 9 narazily do jižní polokoule planety Jupiter apokalyptickou silou a rychlostí třicet kilometrů za sekundu. Důsledky, které drtivý dopad rozpoutal, byly jasně viditelné po dobu několika měsíců. Ze Země byly pozorovatelné lépe než slavná Velká rudá skvrna.

Apophis je asi 350metrový asteroid, který v minulých letech plnil média, když se astronomové pokoušeli zpřesnit jeho dráhu a vyčíslit pravděpodobnost možné budoucí srážky se Zemí. Krátce po objevení tohoto objektu, který dostal jméno po starověkém božstvu zla a chaosu, v roce 2004 astronomové předpověděli, že by se mohl srazit se Zemí.

Třicet let poté schválila ESA zahájení přípravných prací na klíčovou misi této planetární obrany jménem Ramses. Zamířit má ke slavnému asteroidu Apophis, jenž byl dlouho považován za pro Zemi vůbec nejnebezpečnější vesmírný objekt.

Stalo se to před třiceti lety, 16. července 1994, a šlo o první pozorovanou srážku dvou velkých kosmických těles. Mezi vědci, kteří sledovali okolí Země, tato událost vyvolala intenzivní diskuzi na téma, co lze udělat, aby se něco podobného nepřihodilo i modré planetě. Zrodil se obor nazývaný dnes jako „planetární obrana“.

Spočítali dokonce dva možné termíny kolizí, a to v letech 2029 a 2036. Ale další pozorování tohoto blízkozemního objektu obě tyto možnosti vyloučila – před třemi lety evropští astronomové prokázali, že srážka není pravděpodobná ani dalších sto let.

Přesto je asteroid pro vědce natolik zajímavý, že ho chtějí pořádně prostudovat. A právě to bude úkolem mise Ramses, jež se jmenuje podle jednoho z nejslavnějších egyptských faraonů – současně je to ale akronym plného jména tohoto projektu Rapid Apophis Mission for Space Safety.

Ze Země k asteroidu

Ramses se podle plánů ESA setká s asteroidem 99942 Apophis a bude ho pak doprovázet při jeho bezpečném, ale mimořádně blízkém průletu kolem Země v roce 2029. Vědci budou asteroid studovat, protože gravitace Země mění jeho fyzikální vlastnosti. Jejich poznatky zlepší schopnost bránit Zemi před jakýmkoli podobným objektem, který se v budoucnu opravdu ocitne na kolizním kurzu.

Apophis se naší planetě nejvíc přiblíží 13. dubna 2029, kdy proletí ve vzdálenosti 32 tisíc kilometrů od povrchu Země. Na krátkou dobu bude pravděpodobně dokonce viditelný pouhým okem na jasné tmavé obloze pro přibližně dvě miliardy lidí ve velké části Evropy, Afriky a části Asie.