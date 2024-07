Družice na oběžné dráze mohou při zániku poškozovat ozonovou vrstvu

Dokázal to Montrealský protokol roku 1987. Úspěšně reguloval freony, látky, jež byly za úbytek ozonu zodpovědné nejvíc. Díky tomu se zmenšila ozonová díra nad Antarktidou, její obnova se očekává do padesáti let. V současné době ale vědci popisují další hrozbu – neočekávaný nárůst oxidů hliníku může v příštích desetiletích úspěšnou regeneraci ozonové vrstvy zpomalit, nebo dokonce zastavit.

Podle nové studie je problém v tom, že družice na nízké oběžné dráze mají poměrně nízkou životnost, odhadují ji na pět let. Starlink to řeší tím, že jsou tato zařízení laciná – můžou je tak snadno nahradit jinými. Jenže přístroje nejsou neškodné, vědci upozorňují, že při pádu atmosférou zanikající satelity uvolňují spoustu chemikálií. Tou, jež vyvolává největší obavy, jsou oxidy hliníku.

„Teprve v posledních letech se začalo uvažovat o tom, že by se to mohlo stát problémem,“ uvedl Joseph Wang z University of Southern California, který na analýze pracoval. „Jsme jeden z prvních týmů, který se zabýval tím, jaké důsledky by tyto skutečnosti mohly mít.“ Podle Wanga byl tento výzkum dost náročný, získat data o hoření sond v atmosféře je prakticky nemožné, pomohla až simulace, jež ale byla také nesmírně komplikovaná, už jen vzhledem k tomu, z kolika chemických látek jsou družice složené.

O třetinu vyšší znečištění

Autoři výzkumu z Americké geologické unie zjistili, že v roce 2022 se při opětovném vstupu družic do atmosféry zvýšil obsah hliníku oproti přirozeným hodnotám o 29,5 procenta. Modelování ukázalo, že typická 250kilogramová družice tvořená ze třetiny hliníkem vygeneruje při svém opětovném pádu do atmosféry přibližně 30 kilogramů nanočástic oxidu hlinitého. Většina z nich vzniká v takzvané mezosféře, neboli ve výšce 50 až 85 kilometrů nad zemským povrchem.

Podle autorů může trvat až třicet let, než se oxidy hliníku snesou ze stratosférických výšek, kde se nachází devadesát procent zemského ozonu. Podle prognóz do doby, než budou dokončeny v současnosti plánované konstelace družic, spadne na Zemi každý rok 912 tun hliníku. Tím se do atmosféry uvolní přibližně 360 tun oxidů hliníku ročně, což představuje nárůst o 646 procent oproti přirozeným hodnotám.

Autoři zatím nespočítali, o kolik ozonu tak může vrstva přijít, ale právě to by mělo být úkolem dalších výzkumů stejného týmu.