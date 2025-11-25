Čeští vědci spustili první globální systém monitoringu sucha

První globální systém monitoringu a předpovědi výskytu sucha a jeho dopadů spustili čeští vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR – CzechGlobe společně s kolegy z amerického Národního centra pro zmírňování dopadů sucha.
Na webu Terra Drought, který má i americký protějšek, najdou lidé aktuální a podrobné informace o současných případech sucha ve světě a také archiv těchto událostí.
Tým deseti lidí v předchozích letech sbíral a analyzoval zprávy v několika jazycích, které se týkaly dopadů sucha. Jednalo se o zprávy z internetových verzí tištěných médií, zpravodajských webů, televizí a rádií. Za tři roky se jednalo zhruba o osm tisíc mediálních výstupů, které byly vytříděné geograficky a podle toho, na jaký sektor mělo sucho vliv, zda na zemědělství, na zásobování pitnou vodou, na vznik požárů, či na dopravu.
„Na základě těchto zpráv jsme vytvořili velký textový model a s pomocí AI nyní dokážeme velmi spolehlivě vyhledávat informace o suchu ve čtrnácti jazycích. Tím se dostáváme k daleko většímu množství zpráv, na jejichž zpracování bychom jinak potřebovali desítky dalších spolupracovníků,“ poznamenal vedoucí týmu a bioklimatolog Miroslav Trnka. Ti současní proto zejména dohlíží na to, zda AI přiřazuje zprávy tam, kam má, ale také pomáhají vylepšovat celý systém.
Systém má umožnit předvídat dopady sucha
Neustálé sledování umožňuje pozorovat vývoj sucha v různých regionech. Vědci předpokládají, že v budoucnu budou schopni dopady sucha i předvídat.
Projekt má pomoci zemím, které žádný monitorovací systém nemají. Může sloužit například ke včasnému směřování humanitární pomoci. Současně doplňuje národní sledovací systémy v těch zemích, které sucho monitorují.
Vědci před několika lety také společně s platformou Windy.com spustili globální monitoring aktuální půdní vlhkosti a její předpověď. „Nicméně anomálie půdní vlhkosti ještě neznamená, že sucho působí nějaké problémy. Z našich analýz ovšem vyplývá, že sucho je stále rostoucí problém, a naším cílem je zprostředkovat aktuální informaci o jeho dopadech kdekoliv na světě,“ dodal Trnka.