Britští vědci hlásí potenciální průlom ve výzkumu léčby rakoviny prsu

před 30 m minutami | Zdroj: Journal of Mammary Gland Biology and Neoplasia , Preventbreastcancer , Guardian , ČTK

Mohl by to být významný přelom v boji proti rakovině. Britské charitě Prevent Breast Cancer se podařil ve spolupráci s vědeckým týmem potenciálně průlomový objev ve výzkumu léčby rakoviny prsu: Povedlo se uchovat lidskou prsní tkáň ve zvláštním gelu po dobu nejméně týdne. To odborníkům pomůže lépe pochopit účinnost různých léků a také vyvíjet nové bez nutnosti testování na zvířatech.