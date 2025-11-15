Britové oznámili, že končí s testováním na zvířatech


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24, Guardian

Britská vláda představila plán, jak v zemi ukončit v blízké době utrpení zvířat způsobené testy. Má je nahradit využívání moderních technologií včetně umělé inteligence.

Britské ministerstvo pro vědu zveřejnilo svůj nový plán: umělá inteligence spojená s 3D tiskem lidských tkání by mohla už brzy ukončit testování na zvířatech v celé řadě oborů.

Záměr zveřejnil ministr pro vědu Patrick Vallance. Jeho cílem je nahradit testy na zvířatech, které se stále používají například k určení bezpečnosti vakcín nebo pro analýzu dopadů pesticidů na živé organismy a životní prostředí.

Strategie uvádí, že postupné ukončení používání zvířat ve vědě je možné, ale jenom v případě, že je nahradí spolehlivé a účinné alternativní metody, které by byly stejně účinné a bezpečné i pro lidské zdraví.

Konec utrpení? Nové americké léky nebudou muset být testované na zvířatech
Ilustrační foto

Vláda uvedla, že chce pomocí financí i zjednodušení pravidel vyvinout nové metody, které by fungovaly na stejném základu jako takzvané organoidy – tedy miniaturní kopie lidských orgánů, které jsou tvořené reálnými lidskými buňkami.

Více se má začít také využívat umělá inteligence, která je schopná analyzovat obrovské množství dat o molekulách a předpovědět, jestli budou nové léky bezpečné a účinné pro člověka. Tkáně vytištěné z lidských buněk ve 3D strukturách by zase mohly vytvořit realistické vzorky lidské tkáně, od kůže po játra, pro testování.

Plán má časovou osu

Další plány v rámci této strategie zahrnují ukončení regulačních testů na zvířatech za účelem posouzení potenciálu podráždění kůže a očí už do konce roku 2026.

Do roku 2027 by podle této strategie měli vědci ukončit testování účinnosti botulotoxinu na myších, zatímco do roku 2030 by měly být omezeny farmakokinetické studie, které sledují, jak se lék v průběhu času pohybuje v těle, na psech a primátech.

„Nikdo v naší zemi milovníků zvířat nechce vidět utrpení a náš plán podpoří snahy o ukončení testování na zvířatech, kdekoli to bude možné, a zavedení alternativ, jakmile to bude bezpečné a účinné,“ komentoval plán jeho autor pro deník Guardian. „Jedná se o plán, který zajistí, že vláda, podniky a skupiny zabývající se ochranou zvířat budou moci spolupracovat na nalezení alternativ k testování na zvířatech rychleji a účinněji,“ dodal Vallance.

