Bakterie odolné vůči antibiotikům jako smrtící hrozba převyšují v Africe malárii a HIV. Kontinentu chybí zdroje, varuje zpráva

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24 , Institute for Health Metrics and Evaluation , The Lancet Global Health

Studie dále konstatuje, jak obtížně se s těmito nemocemi bojuje v prostředí s nedostatkem zdrojů, kde je omezená laboratorní infrastruktura. To také naznačuje, že čísla nemusí být úplně spolehlivá – proto autoři doporučují posílit kapacity afrických laboratoří.

Vědci věří, že navzdory problémům, které představuje nedostatečná laboratorní infrastruktura a kapacita, poskytují výsledky této studie důležitý základ, který by mohl pozitivně ovlivnit další koordinaci zdravotní péče v Africe. Cílem je pomoci tamním vládám při tvorbě pravidel, jež by jim pomohly nemoci předcházet i léčit, a to tak, aby na to nemusely mrhat příliš velkým množstvím zdrojů.