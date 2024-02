Astronomové popsali srážku dvou exoplanet u mladé hvězdy

I v naší Sluneční soustavě vědci zaznamenali důkazy o dávných srážkách obřích planet. Zůstaly po tom ale jen matné, byť kosmicky obří stopy – například sklon Uranu nebo existence našeho Měsíce. Ty vyprávějí příběh z dob, kdy byl vesmír mnohem mladší a planety si ještě nenašly svá pevná místa na orbitě kolem Slunce, a docházelo proto ke srážkám.

Vědci, kteří sledují vzdálenější vesmír, pátrají po podobných kolizích, ale najít důkazy je mnohem složitější. V nové studii, kterou zveřejnila americká vesmírná agentura NASA, takový důkaz našli. Je jím pozoruhodný oblak prachu a plynu, jenž se vyznačuje zvláštní, velmi kolísavou svítivostí.

Vesmírné mládě zbledlo

Vědci z NASA pozorovali mladou, jen 300 milionů let existující hvězdu podobnou Slunci. Během sledování se stalo něco nečekaného, když hvězda náhle a výrazně ztratila jasnost. Zeslábla a zbledla, ale těsně předtím se náhle, ale krátce jasně rozzářila v infračerveném spektru.

Astronomy to zaujalo, takže detailně analyzovali všechna dostupná data o tomto kosmickém tělese. Zjistili, že „záblesk“ trval asi tisíc dní, pak se hvězda jakoby vrátila do původního stavu, ale dva a půl roku nato pohasla. Něco ji zastínilo, „zakrylo její tvář“, takže vědci viděli méně světla. To trvalo asi pět set dní.