Astronauti mise Artemis II se vrací na Zemi. Kritický bude průlet atmosférou


před 13 mminutami|Zdroj: ČT24, NASA, ČTK

Mise Artemis II, při které první lidé od sedmdesátých let minulého století obletěli Měsíc, v noci na sobotu ukončí svou více než milion kilometrů dlouhou cestu. Čtveřice astronautů v kosmické lodi Orion proletí atmosférou a potom by měla bezpečně dopadnout do Tichého oceánu nedaleko západoamerického San Diega.

Posledních zhruba 160 kilometrů letu představuje pro posádku potenciálně největší nebezpečí, připomíná server Space.com. Zhruba 120 kilometrů nad zemským povrchem vstoupí Orion do atmosféry, a to rychlostí 38 367 kilometrů za hodinu. Pokud se tato odhadovaná rychlost potvrdí, znamenalo by to, že Artemis II nepřekoná rychlostní rekord nastavený posádkou mise Apollo 10 v roce 1969.

  • 09:10

    Proč jsou snímky z mise Artemis II tak důležité pro poznání? Geolog Petr Brož to vysvětluje v pořadu 90' ČT24:

    Fotografie Měsíce pořízené misí Artemis II vysvětluje geolog Petr Brož
  • 08:13

    Vesmírná loď Orion, které se vrací z průletu kolem Měsíce, má za sebou polovinu cesty zpět na Zemi. V noci na dnešek to napsal Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) na síti X . Čtveřice astronautů podle něj přistane v Tichém oceánu v noci na sobotu SELČ.

  • Pátek 10. dubna 2026
    Čtvrtek 9. dubna 2026
  • 14:14

    Přečtěte si, co řekli astronauti mise Artemis v rozhovoru:

    Země je křehká planeta, z těch pohledů běhal mráz po zádech, říkají astronauti
    Měsíc a Země vyfocené z paluby kosmické lodi Orion
Původně se počítalo s tím, že se kosmická loď bude nořit do atmosféry a zase z ní vystupovat, jako kámen skákající po vodě, aby postupně ztratila část své vysoké rychlosti. Od toho však americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) ustoupil po návratu mise Artemis I v prosinci 2022, kdy Orion obletěl Měsíc bez posádky. Při návratu tehdy totiž utrpěl značné škody tepelný štít plavidla, který chrání před spalující teplotou až 2760 stupňů Celsia způsobenou třením lodě a atmosféry.

Posádka Artemis II se proto pokusí proletět atmosférou pod strmějším úhlem, aby v ní strávila co nejkratší dobu, a snížila se tak pravděpodobnost poškození způsobeného přehřátím lodi. Orion v tuto kritickou část bude vypadat jako ohnivá koule a za okénky lodě bude problikávat plazma. Tento moment je kritický také proto, že v té době bude asi na šest minut přerušena komunikace s řídicím střediskem.

Neznámou je štít

Server LA Times podotkl, že odborníci přesně netuší, jak se tepelný štít při návratu zachová. Data bude sbírat řada letounů, které se budou snažit kosmickou loď sledovat – a to včetně letadla NASA či průzkumného letounu amerického námořnictva.

Orion ve finále zbrzdí tři sady padáků. Otevírat se budou postupně. Ty hlavní o průměru přes 35 metrů se otevřou ve výšce asi 2800 metrů a při rychlosti 209 kilometrů za hodinu. Kosmická loď nakonec zpomalí na rychlost pod 32 kilometrů za hodinu, za které dosedne do oceánských vod u San Diega. To by mělo nastat dnes v 17:07 místního času, tedy v sobotu 11. dubna v 02:07 středoevropského.

Z lodě plující na plovácích pak astronauty vyzvednou záchranné týmy NASA a vrtulníky amerického námořnictva. Návratovou fázi bude možné od sobotních 00:30 SELČ sledovat na stránkách úřadu, v 04:30 SELČ bude následovat tisková konference v Johnsonově vesmírném středisku v texaském Houstonu. Česká televize bude zásadní momenty přenášet na ČT24 živě asi od 1:45 až do momentu přistání.

Astronauti mise Artemis II se vrací na Zemi. Kritický bude průlet atmosférou

Astronauti mise Artemis II se vrací na Zemi. Kritický bude průlet atmosférou

před 13 mminutami
Rada EU schválila český plán na využití fondu SAFE pro vojenské účely

Rada EU schválila český plán na využití fondu SAFE pro vojenské účely

12:29Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Aplikaci Telegram v Rusku téměř úplně zablokovaly tamní úřady

Aplikaci Telegram v Rusku téměř úplně zablokovaly tamní úřady

před 2 hhodinami
Tučňák císařský se stal ohroženým druhem

Tučňák císařský se stal ohroženým druhem

před 3 hhodinami
Přemnožení komárů monitorují vědci na jihu Moravy

VideoPřemnožení komárů monitorují vědci na jihu Moravy

před 8 hhodinami
Soud poslal do vězení „ketaminovou královnu“ spojenou se smrtí Matthewa Perryho

VideoSoud poslal do vězení „ketaminovou královnu“ spojenou se smrtí Matthewa Perryho

před 17 hhodinami
Máme podobné názory na mnoho záležitostí, řekl Pavel po jednání s italským prezidentem

Máme podobné názory na mnoho záležitostí, řekl Pavel po jednání s italským prezidentem

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Izrael vyzval k evakuaci jižního Bejrútu

Izrael vyzval k evakuaci jižního Bejrútu

včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

Astronauti mise Artemis II se vrací na Zemi. Kritický bude průlet atmosférou

Mise Artemis II, při které první lidé od sedmdesátých let minulého století obletěli Měsíc, v noci na sobotu ukončí svou více než milion kilometrů dlouhou cestu. Čtveřice astronautů v kosmické lodi Orion proletí atmosférou a potom by měla bezpečně dopadnout do Tichého oceánu nedaleko západoamerického San Diega.
před 13 mminutami

Vědci popsali šimpanzí „občanskou válku“ v Ugandě

V ugandském národním parku Kibale propukly mezi dvěma frakcemi šimpanzí skupiny Nogo boje, které vědci přirovnávají k občanské válce. Vyplývá to ze studie, která vyšla v odborném časopise Science.
před 32 mminutami

Tučňák císařský se stal ohroženým druhem

Mezi ohrožené druhy se nyní počítá tučňák císařský, oznámila Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN). Posun z kategorie téměř ohrožených do kategorie ohrožených podle expertů odráží sílící dopady klimatické změny. Ta postihuje zejména druhy životně závislé na mořském ledu v Antarktidě, jehož ubývá.
před 3 hhodinami

TEST: Jak si umělé inteligence poradí s rozeznáním falešné fotografie?

Fotografie, ty pravé i falešné, se staly v současné době jednou z nejsilnějších zbraní informační a dezinformační války. Jak dobře je umí rozpoznat současné modely umělých inteligencí (AI), se pokusila ověřit vědecká redakce ČT24. Tématu se bude věnovat i pořad De facto v sobotu od 12:30.
před 8 hhodinami

Kosmická loď Orion využila gravitační prak. Manévr sebral energii Zemi

Při popisu letu mise Artemis II k Měsíci a jejího návratu k Zemi se často píše o manévru takzvaného gravitačního praku, kterým si kosmická loď Orion pomohla k vyšší rychlosti a správné dráze. Jak ale tento manévr funguje a proč ho kosmické agentury tak často využívají?
před 22 hhodinami

Země je křehká planeta, z těch pohledů běhal mráz po zádech, říkají astronauti

Křehkost planety Země v nezměrném vesmíru či krása úplného zatmění Slunce za odvrácenou stranou Měsíce patří k nejsilnějším dojmům, které popsali astronauti mise Artemis II novinářům dva dny před návratem na Zemi. Šéf mise Reid Wiseman za nejsilnější okamžik označil pojmenování měsíčního kráteru po své zesnulé ženě Carroll. Loď Orion se po obletu Měsíce vrací se spoustou zajímavých fotografií a příběhů, o něž se astronauti chtějí podělit s ostatními, řekl pilot Victor Glover.
včera v 12:52

Vědci začali na poli u Olomouce testovat geneticky upravený ječmen

Dvě nové, geneticky upravené linie ječmene ve středu vědci vyseli na pokusném poli v okrajové části Olomouce, aby ověřili, jak se modifikace vlastností této obilniny projeví v běžných podmínkách mimo laboratoř. Výsledky pomohou při šlechtění plodin odolnějších vůči měnícímu se klimatu.
včera v 12:32

Němečtí vědci objevili u Antarktidy zatím nepopsaný ostrov

Mezinárodní expedice ve Weddellově moři v antarktické oblasti objevila ostrov, který dosud nebyl uveden na žádných mapách. Oznámil to bremerhavenský Institut Alfreda Wegenera (AWI), na jehož ledoborci Polarstern se vědci plaví.
včera v 10:45
