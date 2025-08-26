Kombinace několika meteorologických faktorů způsobila v americké Arizoně vznik podmínek vhodných vyvolat haboob, tedy obří stěnu prachové bouře, která zasáhla část tohoto amerického státu.
Arizonu zasáhl obří haboob
Stěny písku vysoké stovky metrů řítící se rychlostí až sto kilometrů za hodinu zasáhly 25. srpna americký stát Arizona. Tato masivní písečná bouře způsobila celou řadu problémů. Přes 60 tisíc lidí zůstalo bez proudu, dvě významné dálnice zahalila písečná tma, která na nich zpomalila provoz. Nejhůř postižené bylo město Phoenix.
Přibližně hodinu byl na tamním mezinárodním letišti úplně zastavený provoz, takže letadla nemohla ani odlétat ani přistávat. Přestože se později začala viditelnost ve městě zlepšovat, až do noci získávala letadla zpoždění až půl hodiny kvůli řadě poruch a poškozenému zařízení.
V Gilbertu v Arizoně, asi třicet kilometrů od Phoenixu, zase došlo k výpadkům semaforů a elektřiny kvůli popadaným stromům. Tamní policie proto vyzvala obyvatele, aby se kvůli nebezpečným podmínkám raději vyhýbali cestování.
Co je haboob
Jako habooby se označují masivní prachové nebo písečné bouře, které jsou způsobené silným větrem. Jsou typické mohutnou prachovou stěnou v čele, přičemž tento zvířený materiál může dosáhnout výšky jeden a půl až tři kilometry.
Termín haboob pochází z arabského slova habb, což znamená vát nebo foukat.
„Haboob je zpravidla spjat s náhlou změnou směru a zesílením rychlosti větru, výrazným poklesem teploty vzduchu a extrémně nízkou dohledností. Často bývá způsoben frontou silné bouře, vyvolán ale může být i jevy, jako je přechod studené fronty nebo vlhkostního rozhraní.
Termín haboob se původně používal pro silnou prachovou nebo písečnou bouři v Súdánu, která zde nastává při vpádu chladného vzduchu na jižním okraji studené fronty ve Středomoří. V okolí Chartúmu se vyskytuje průměrně 24krát za rok, obvykle od května do září. Nejčastěji se vyskytuje v odpoledních nebo večerních hodinách s průměrnou dobou trvání tři hodiny, uvádí český Meteorologický slovník. Nyní se tento termín používá i v dalších suchých oblastech světa, především na Sahaře, na Arabském poloostrově, v Malé Asii, v centrální Austrálii a v suchých částech Severní Ameriky od Sonorské pouště a Arizony až k západním částem Velkých plání.
Apokalyptické jen na pohled
Jev vyvolal velkou odezvu na amerických sociálních sítích, působí totiž velmi hrozivě. Prachové bouře sice nejsou v monzunovém období v Arizoně ničím novým ani výjimečným, tato bouře ale měla mimořádnou sílu.
Haboob ve Phoenixu přišel po víkendové prachové bouři v Nevadě, která se přehnala přes Burning Man, každoroční umělecké setkání v Black Rock City. Když se účastníci v sobotu začali sjíždět na odlehlé pouštní místo, silné bouřkové větry zvířily oblak prachu, uzavřely přístupové cesty a donutily prodejce spěchat, aby zajistili své stánky.
Jihozápadní monzunové počasí ještě neskončilo, stejně jako vysoké teploty – oba tyto jevy pomáhají ke vzniku haboobů. Je tedy možné a podle meteorologů pravděpodobné, že se mohou tyto bouře ještě tento týden znovu objevit.